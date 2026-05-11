Lunes, 11 de Mayo 2026

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Capturan en Nuevo León a líder de célula del "Cártel del Noreste" vinculado al huachicol

Al hoy detenido también se le confiscaron siete tigres de bengala, según informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch

Por: Fabián Flores

José Antonio

José Antonio "N" fue identificado como líder de una célula afín al "Cártel del Noroeste" que presuntamente se dedica al robo y contrabando de combustible. X / @OHarfuch / SUN / ARCHIVO

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, publicó en sus redes sociales la captura de José Antonio "N", identificado como líder de una célula afín al "Cártel del Noroeste" que presuntamente se dedica al robo y contrabando de combustible (huachicol).

La aprehensión fue realizada en Nuevo León por elementos de seguridad que ejecutaron cuatro órdenes de cateo.

 García Harfuch reporta la detención de líder de gurpo criminal dedicado al huachicol. X / @OHarfuch
 García Harfuch reporta la detención de líder de gurpo criminal dedicado al huachicol. X / @OHarfuch

Aseguran siete tigres de Bengala

La cumplimentación de las órdenes de cateo fue realizada por elementos de seguridad pertenecientes a la Secretaría de Marina (Semar), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la SSPC.

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La detención de José Antonio "N", junto con una mujer de identidad desconocida, fue derivada de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas en el que se le relacionó formalmente con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.

Además, se aseguraron:

  • 10 armas de fuego
  • Dosis de droga
  • 11 vehículos
  • 6 motocicletas
  • Equipos de cómputo
  • Dinero en efectivo

En el sitio se resguardaron siete tigres de Bengala.

 Siete tigres de Bengala fueron asegurados tras cateo en Nuevo León. X / @OHarfuch
 Siete tigres de Bengala fueron asegurados tras cateo en Nuevo León. X / @OHarfuch

¿Qué es el huachicol?

El huachicol es un término que se refiere al combustible obtenido y distribuido de forma ilegal en México, resultado del previo robo directamente de los ductos pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta práctica forma parte de una red delictiva que involucra desde grupos del crimen organizado hasta funcionarios públicos de distintos niveles.

El uso y comercialización de huachicol sigue siendo una preocupación nacional, por lo que se ha implementado una estrategia desde el Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos.

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