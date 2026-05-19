Beca Rita Cetina: documentos y requisitos para recibir la tarjeta en mayo 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar arrancó este 18 de mayo de 2026 la entrega de tarjetas para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina para primaria. Esta iniciativa gubernamental beneficia a 7.2 millones de estudiantes inscritos en escuelas públicas de todo el país. El operativo de distribución continúa hasta el próximo 31 de julio, con el objetivo de proporcionar un apoyo económico directo que facilite la compra de uniformes y útiles escolares.

La Presidenta Claudia Sheinbaum impulsó este programa social para garantizar la permanencia escolar de las niñas y niños mexicanos. Los padres de familia registraron a sus hijos durante el mes de marzo y ahora las dependencias federales coordinan la entrega física del medio de cobro. Los servidores públicos realizan la distribución en los propios planteles educativos o en módulos designados. Las familias reciben notificaciones mediante los canales oficiales de WhatsApp o a través de los avisos escolares para conocer el lugar y la hora exacta de su cita.

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Fecha del primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria

Una vez que los tutores recogen la tarjeta, deben aguardar el primer depósito de los fondos. El Gobierno federal programó el pago para el mes de agosto de 2026, justo antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. Cada alumno registrado obtiene 2 mil 500 pesos anuales. Las autoridades seleccionaron este mes para que los padres dispongan del capital en la temporada de mayores gastos educativos, aliviando la carga económica familiar.

¿Cómo es la entrega de tarjeta de la Beca Rita Cetina?

La logística del programa exige la presencia física de la persona que completó el registro en línea, ya que el Banco del Bienestar abrió la cuenta a su nombre. . Los directores de las escuelas son los responsables de anunciar las fechas y los horarios específicos para la entrega de tarjetas para cada grado escolar.

¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Para recibir la Beca Rita Cetina para primaria, los tutores tienen la obligación de presentar una serie de documentos. El personal de los módulos de atención verifica la identidad del solicitante para proteger los datos personales y asegurar la entrega correcta.

El primer documento indispensable es una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además de la identificación oficial, la madre, el padre o el tutor legal debe entregar una copia legible de su acta de nacimiento y una copia de su Clave Única de Registro de Población (CURP). El trámite también exige una copia de un comprobante de domicilio, como un recibo de luz, agua o teléfono. Este comprobante de residencia requiere una antigüedad menor a seis meses. Los funcionarios revisan que la dirección coincida con los datos capturados en la plataforma digital durante la etapa de inscripción al programa social.

Los tutores también deben proporcionar una copia del acta de nacimiento del menor registrado y una copia de su Clave Única de Registro de Población (CURP).

En resumen, esta es la lista de documentos:

De la madre, padre, tutora o tutor:

Identificación oficial en original y copia

Copia del acta de nacimiento

Copia CURP

Copia de comprobante de domicilio no mayor a seis meses

De la alumna o alumno:

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación que todas las fotocopias presenten buena calidad y no tengan tachaduras ni enmendaduras. Las familias que organizan su documentación evitan contratiempos el día de la cita, lo que permite a los servidores públicos entregar la tarjeta del Banco del Bienestar de forma rápida y eficiente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

