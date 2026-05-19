Con el aumento global de las temperaturas, saber si tu ciudad es una de las más calurosas de México ya no es curiosidad, es supervivencia. Descubre qué regiones lideran los registros históricos y cómo protegerte hoy mismo de los golpes de calor extremos que amenazan al país.

El cambio climático ha dejado de ser una simple advertencia futura para convertirse en una realidad palpable y sofocante, especialmente cuando revisamos los termómetros nacionales. México, por su particular ubicación geográfica y diversidad topográfica, experimenta fenómenos meteorológicos que elevan las temperaturas a niveles que desafían constantemente la resistencia humana.

Ante las recientes y prolongadas olas de calor, es fundamental preguntarnos: ¿Qué ciudades registran estadísticamente las temperaturas más altas en nuestro territorio? Conocer estos datos precisos no solo satisface la curiosidad, sino que permite a los habitantes y a las autoridades prepararse adecuadamente para enfrentar el clima extremo de hoy.

Los récords históricos que derritieron los termómetros nacionales

De acuerdo con los rigurosos registros oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el norte del país concentra el calor más implacable . Históricamente, el vasto desierto de Sonora y la península de Baja California se transforman en auténticos hornos naturales durante los meses más intensos del verano .

El récord absoluto en la historia documentada de la nación le pertenece a San Luis Río Colorado, Sonora . El 6 de julio de 1966, esta dinámica ciudad fronteriza registró una temperatura máxima de 52.5 grados centígrados, una cifra alarmante que sigue asombrando a los meteorólogos de todo el mundo.

No te pierdas: ¡Prepárate! Así golpeará el calor a Guadalajara este martes

Muy de cerca le sigue Mexicali, en Baja California , una urbe industrial que constantemente rompe sus propias marcas térmicas. Apenas el 8 de julio de 2024, el termómetro en esta ciudad alcanzó los 52.4 grados centígrados, consolidándola indiscutiblemente como una de las zonas urbanas más calientes del planeta entero.

Otras localidades que no se quedan atrás en este ardiente listado son Tepache, Sonora, con 52.0 °C, y Gallinas, en San Luis Potosí, que recientemente alcanzó los 51.1 °C . Estas impresionantes cifras demuestran claramente que el calor extremo afecta a una amplia y diversa franja territorial de la República.

¿Por qué estas regiones arden mucho más que el resto?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica detalladamente que estas temperaturas extremas ocurren principalmente durante la canícula, un fenómeno climático anual caracterizado por la drástica disminución de lluvias y cielos completamente despejados, permitiendo que la radiación solar impacte directamente.

A esta situación geográfica se suman fenómenos globales complejos como “El Niño”, que altera severamente los patrones de circulación atmosférica. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido reiteradamente que la frecuencia de estas olas de calor extremas seguirá aumentando drásticamente si no actuamos.

Guía de supervivencia: Cómo protegerte del calor extremo diario

Si vives en alguna de estas ciudades vulnerables o enfrentas una ola de calor inusual en tu región, la prevención es tu mejor aliada. Aquí te presentamos una lista de acciones rápidas, prácticas y altamente efectivas para evitar un peligroso golpe de calor:

- Hidratación constante y profunda: Bebe al menos dos a tres litros de agua al día y complementa con sueros orales si la sudoración es excesiva. Es vital evitar por completo las bebidas azucaradas, con cafeína o alcohólicas, ya que favorecen la deshidratación rápida.

- Bloqueo solar estratégico y vestimenta: Utiliza un protector solar dermatológico con factor mayor a 50, reaplicándolo cada dos horas. Complementa tu defensa con sombreros de ala ancha, gafas de sol con filtro UV y ropa holgada de algodón en tonos claros.

- Refugio seguro en horas críticas: Evita estrictamente cualquier actividad física intensa o exposición al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas. Este es el periodo exacto donde los rayos ultravioleta y la temperatura ambiental alcanzan su punto máximo de peligrosidad.

Estar siempre bien informados a través de los canales oficiales de EL INFORMADOR y las autoridades de protección civil es el primer paso para adaptarnos a esta nueva realidad climática. Con la preparación adecuada y oportuna, podemos enfrentar el calor extremo de manera totalmente segura.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA