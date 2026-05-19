Beca Rita Cetina primaria: Así puedes saber cuándo y dónde recoger tu tarjeta de pagos

El Gobierno de México arrancó el lunes 18 de mayo la entrega formal de la tarjeta del Banco del Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina para primaria. Las familias registradas en este programa social tienen hasta el próximo 31 de julio para recoger el plástico que les permitirá acceder al pago anual de 2 mil 500 pesos.

Las autoridades federales depositarán este recurso económico durante el mes de agosto de 2026, con el objetivo principal de apoyar la compra de útiles y uniformes escolares de cara al próximo ciclo educativo. Este esfuerzo busca integrar a 7.2 millones de niñas y niños de escuelas públicas al sistema de apoyos gubernamentales.

Te puede interesar: Pensión Bienestar 2026: Calendario oficial de pago para la tercera semana de mayo

¿Cómo saber cuándo y dónde recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Para saber el lugar, la fecha y la hora exacta de entrega, los padres de familia deben estar atentos a los avisos oficiales en los planteles educativos de sus hijos. Las direcciones de las escuelas publicarán carteles informativos con el calendario detallado de distribución para cada grado y grupo.

Además, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar habilitó canales estatales de WhatsApp donde los servidores públicos notifican a los tutores sobre las sedes asignadas para recoger el medio de cobro. Los beneficiarios deben seguir el canal correspondiente a su entidad federativa y activar las notificaciones para no perder su cita programada. Puedes encontrar el canal que te corresponde en el siguiente enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar .

Mira esto: Telcel advierte a sus usuarios qué pasará si no cumplen con el registro de telefonía móvil

¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

El personal del Banco del Bienestar entregará el plástico solo a la persona que realizó el registro oficial en la plataforma, ya que la institución financiera abrió la cuenta bancaria a su nombre.

El día de la convocatoria, la madre, el padre o el tutor legal debe presentar una identificación oficial vigente en original y copia, como la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte. También necesita llevar copias legibles de su acta de nacimiento, de su Clave Única de Registro de Población (CURP) de reciente impresión y de un comprobante de domicilio con una antigüedad menor a seis meses, como el recibo de luz o agua.

Los responsables del menor también deben comprobar la identidad del estudiante inscrito en el programa social para completar el expediente físico. Para cumplir con este requisito, tienen que entregar una copia del acta de nacimiento y una copia de la CURP del alumno o alumna.

¿Qué debes saber del próximo pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

La Presidenta Claudia Sheinbaum impulsó esta iniciativa educativa para garantizar la permanencia escolar de millones de niñas, niños y adolescentes en planteles públicos de todo el territorio nacional. El programa busca aliviar la fuerte carga económica que enfrentan las familias mexicanas durante la temporada de regreso a clases.

Los beneficiarios de nuevo ingreso recibirán el depósito único anual durante el mes de agosto, justo unas semanas antes del inicio oficial de las clases en el nivel básico. Quienes reciban el plástico deben conservarlo en un lugar seguro, pues el sistema bancario utilizará esa misma cuenta para futuras dispersiones en los próximos años escolares. Las autoridades financieras recomiendan a los usuarios no compartir el Número de Identificación Personal (NIP) con extraños, evitar pedir ayuda a desconocidos en los cajeros automáticos y reportar de inmediato cualquier anomalía para proteger los fondos educativos de sus hijos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

Lee también: Director de la OMS admite alarma por el brote de ébola y su rápida propagación

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

