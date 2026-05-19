Pago Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el apoyo hoy martes 19 de mayo?

El Gobierno de México avanza con la entrega de los recursos de las distintas pensiones del Bienestar correspondientes al tercer bimestre del año, el cual abarca los meses de mayo y junio. Con esto, la administración federal busca fortalecer el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables mediante transferencias directas que llegan a las cuentas bancarias sin intermediarios.

Para mantener el orden en las sucursales, la Secretaría del Bienestar implementa un sistema de depósitos escalonados que sigue la primera letra del apellido paterno. Este mecanismo alfabético previene aglomeraciones en los cajeros automáticos y optimiza el tiempo de espera de los usuarios.

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Montos oficiales de la Pensión Bienestar

Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia, confirmó las cifras exactas que el sistema transfiere durante este periodo. Las personas adultas mayores de 65 años perciben un total de seis mil 400 pesos, mientras que el programa Pensión Mujeres Bienestar otorga tres mil 100 pesos a las ciudadanas de 60 a 64 años. Por su parte, las personas con discapacidad obtienen tres mil 300 pesos. Estos montos reflejan los ajustes recientes que buscan compensar la inflación y asegurar que el apoyo económico cumpla su propósito fundamental de cubrir las necesidades esenciales del hogar.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar este martes 19 de mayo?

Conforme al calendario oficial de pagos, hoy martes 19 de mayo el sistema habilita los fondos para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ y O. Quienes integran este bloque alfabético ya tendrán durante esta jornada el dinero disponible en sus cuentas personales. Los derechohabientes pueden acudir a las ventanillas o cajeros automáticos para retirar el efectivo, presentando su tarjeta oficial y una identificación vigente si deciden realizar el trámite con el personal del banco.

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Alternativas digitales y uso de la tarjeta del Banco del Bienestar

Las autoridades financieras recomiendan a los usuarios no apresurarse, ya que el dinero permanece seguro en las cuentas y nadie exige retirarlo en su totalidad el mismo día del depósito.

La tarjeta del Banco del Bienestar funciona igual que cualquier plástico de débito comercial. Los titulares pueden utilizarla para pagar de forma directa en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y establecimientos que cuenten con terminal punto de venta. Esta alternativa reduce el riesgo de portar grandes cantidades de efectivo en la calle.

Para evitar traslados innecesarios, la institución ofrece herramientas digitales gratuitas y accesibles. Los beneficiarios tienen la opción de descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar en sus teléfonos inteligentes para revisar sus movimientos financieros. El registro en la plataforma requiere solo los 16 números que aparecen en la tarjeta y el año de nacimiento del titular. Una vez dentro de la aplicación, los usuarios consultan su saldo en tiempo real, verifican la llegada del depósito y planifican sus gastos desde la comodidad de su hogar.

Prevención de fraudes

Ante el flujo constante de dinero, la dependencia emite alertas para prevenir estafas o robos de identidad. Los funcionarios públicos nunca solicitan datos personales, números de identificación personal ni transferencias de dinero a cambio de agilizar los trámites. El gobierno federal pide a la población ignorar llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos que exijan información confidencial. Si un ciudadano detecta alguna actividad sospechosa, debe reportarla de inmediato a la línea oficial del banco o acudir a las oficinas gubernamentales para recibir asesoría y proteger su patrimonio.

El operativo de pago continuará su marcha durante los próximos días hasta cubrir a todos los ciudadanos inscritos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

