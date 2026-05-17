Pensión Bienestar 2026: Calendario oficial de pago para la tercera semana de mayo

La Secretaría del Bienestar ha continuado con la dispersión de los recursos correspondientes al tercer bimestre del año, el cual abarca los meses de mayo y junio de 2026. Para millones de beneficiarios en todo el país, es fundamental conocer las fechas exactas en las que los depósitos estarán disponibles en sus cuentas bancarias. En este contexto, el calendario de la Pensión Bienestar avanza de manera ordenada y alfabética, garantizando que el pago llegue de forma segura a los adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres inscritas en los distintos programas de apoyo.

Durante la semana del 18 al 22 de mayo, un nuevo grupo de derechohabientes podrá disponer de su dinero, por lo que es vital mantenerse informado a través de los canales oficiales para evitar confusiones o traslados innecesarios a las sucursales bancarias.

Calendario de pago de la Pensión Bienestar: 18 al 22 de mayo

De acuerdo con la información compartida por la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, el esquema de depósitos se ha diseñado para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

Para la semana comprendida entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo de 2026, el turno corresponde a las personas cuyo primer apellido inicie con las letras de la M a la R.

Específicamente, el lunes 18 de mayo se depositará a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M; el martes 19 de mayo corresponderá a las letras N, Ñ y O; el miércoles 20 de mayo será el turno de las letras P y Q; mientras que el jueves 21 y el viernes 22 de mayo se destinarán exclusivamente a los beneficiarios con la letra R. Este orden permite una distribución eficiente de los recursos a nivel nacional.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en mayo de 2026?

Es importante recordar que los montos transferidos varían dependiendo del programa social al que se esté inscrito. Para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual es un derecho constitucional universal para personas de 65 años en adelante, el depósito bimestral asciende a 6 mil 400 pesos.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años, entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos.

Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos, y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, dispersa mil 650 pesos. Todos estos depósitos se realizan de manera directa y sin intermediarios.

Recomendaciones para cobrar el pago de la Pensión Bienestar

Además de la opción de retirar efectivo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones, los beneficiarios pueden utilizar su tarjeta para realizar compras directas en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y cualquier establecimiento que cuente con terminal punto de venta.

Esta alternativa reduce significativamente las largas filas en las sucursales y minimiza los riesgos asociados con el manejo de dinero en efectivo. De igual forma, la tarjeta permite pagar servicios básicos, convirtiéndose en una herramienta de inclusión financiera integral para los sectores más vulnerables de la población.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB