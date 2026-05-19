Retiro de Afore por desempleo en México; estas serán las nuevas reglas y riesgos

Los retiros por desempleo de las Afore mantienen una tendencia al alza impulsada principalmente por la actuación de gestores externos, reconoció el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Julio César Cervantes, quien insistió en la necesidad de acelerar la aprobación de modificaciones legales para corregir el mecanismo de cálculo contemplado en la Ley del Seguro Social.

De acuerdo con datos de la Consar, entre enero y abril del año en curso se retiraron por concepto de desempleo de las Afore 14 mil 474 millones de pesos, lo que representó un incremento de 28.2% en términos nominales respecto al mismo periodo del año anterior.

Entrevistado después de la inauguración del Foro de Fondos 2026 de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Cervantes explicó que el comportamiento de estos retiros no está relacionado con la dinámica del mercado laboral, sino con la intervención de gestores que promueven el uso de este derecho entre los trabajadores.

"Finalmente, el retiro por desempleo es un derecho de los trabajadores, pero esta prestación se está asociando más bien a la gestoría externa", señaló.

Indicó que la reforma pendiente al artículo 191 de la Ley del Seguro Social busca perfeccionar el mecanismo de cálculo utilizado para determinar el monto de retiro permitido y reducir los incentivos que actualmente aprovechan los gestores.

El funcionario recordó que la iniciativa ya había sido planteada en el Senado, aunque reconoció que su avance depende de la agenda legislativa.

¿Cuáles son los riesgos implicados en el retiro del Afore?

Para frenar estas prácticas , en junio de 2025 la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, la cual se encuentra pendiente de ratificación en el Senado.

Esta modificación busca cambiar el mecanismo de cálculo para los retiros por desempleo, pasando de utilizar el último salario registrado a promediar el salario base de las últimas 52 semanas.

Con esto, se pretende evitar que los falsos gestores simulen la contratación de un trabajador con un salario inflado por un solo día para extraer el monto máximo permitido y cobrar comisiones exorbitantes.

El impacto a largo plazo para los trabajadores que caen en manos de falsos gestores es severo. De acuerdo con la Consar, un trabajador que retira el monto máximo permitido, que ronda los 35 mil pesos, puede llegar a perder aproximadamente 120 semanas de cotización, lo que equivale a más de dos años de trabajo.

Para aquellos empleados que fluctúan constantemente entre la formalidad y la informalidad, esta pérdida de semanas puede resultar devastadora, eliminando por completo su derecho a recibir una pensión al final de su vida laboral.



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AO

