La Secretaría de Salud de México emitió avisos epidemiológicos por las enfermedades de ébola y hantavirus y afirmó que mantiene vigilancia activa y capacidad de laboratorio para detectar posibles casos, aunque hasta el momento no se han registrado contagios de ninguno de los dos virus en el país.

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Ébola y Hantavirus son motivos de seguimiento epidemiológico internacional

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera”, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó este martes 19 de mayo que ambos padecimientos son motivo de seguimiento epidemiológico internacional debido a brotes localizados y riesgos de importación de casos; indicó que actualmente hay 13 casos de hantavirus registrados a nivel mundial y tres defunciones asociadas.

El secretario aseguró que los médicos en México ya cuentan con guías médicas para que sepan cómo actuar ante casos de ébola; asimismo, enfatizó que se cuentan con laboratorios para que les permita detectar cualquiera de esos casos. El funcionario resaltó que, ante las emergencias sanitarias registradas en África, México se mantiene atento a cualquier posible importación de casos.

¿Qué es el Hantavirus?

De acuerdo con la OMS, los hantavirus son un tipo de virus zoonóticos que infectan naturalmente a los roedores y que ocasionalmente se transmiten a los humanos. Los hantavirus pertenecen a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales; no obstante, cada hantavirus suele estar asociado a una especie específica de roedor reservorio, en la que el virus provoca una infección a largo plazo sin síntomas aparentes.

La transmisión de hantavirus a los humanos se produce por contacto con orina, excrementos o saliva contaminados de roedores infectados y también puede ocurrir a través de mordeduras.

¿Cuáles son los síntomas del Hantavirus?

Los síntomas del síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) son diversos; la enfermedad puede progresar rápidamente hasta causar tos, dificultad para respirar, acumulación de líquido en los pulmones y shock.

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¿Qué es el Ébola y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo a la World Health Organization (WHO), el Ébola es una enfermedad causada por el virus que pertenece al género Orthoebolavirus de la familia Filoviridae. Esta enfermedad es a menudo mortal en los seres humanos. La atención temprana incluye la rehidratación y el tratamiento de síntomas específicos que pueden mejorar el estado de salud de la persona contagiada. Es importante resaltar que buscar atención médica a tiempo puede salvar vidas.

Los síntomas de la enfermedad pueden incluir:

Fatiga

Malestar general

Dolor muscular

Dolor de cabeza y dolor de garganta.

A estos les siguen:

Vómitos

Diarrea

Dolor abdominal

Sarpullido

Y síntomas de insuficiencia renal y hepática

Con información de EFE, la World Health Organization (WHO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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