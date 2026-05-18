Telcel alerta a sus clientes en todo México sobre las consecuencias inmediatas de ignorar el nuevo registro obligatorio de telefonía móvil. La empresa de telecomunicaciones confirmó que suspenderá el servicio de llamadas, mensajes y datos de navegación a partir del 1 de julio de 2026 a quienes no vinculen su número celular con su Clave Única de Registro de Población (CURP), a través de una identificación oficial.

Esta medida responde a un mandato directo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que exige identificar a los titulares de cada chip activo en el país. Los directivos de la compañía insisten en que esta regla aplica para todos los esquemas de contratación, sin importar si el usuario tiene un plan de renta mensual o si recarga saldo por prepago en tiendas de conveniencia.

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¿Cómo es el proceso de registro de telefonía móvil con Telcel?

Para evitar el corte del servicio, los usuarios tienen hasta el 30 de junio de 2026 para completar el trámite gratuito. Telcel habilitó el portal web oficial " vinculatulinea " donde las personas ingresan sus datos, capturan fotografías de su credencial del INE o pasaporte y realizan una prueba de vida mediante una fotografía frontal o "selfie".

Quienes enfrentan dificultades tecnológicas pueden acudir en persona a los Centros de Atención a Clientes para recibir asistencia de los asesores y asegurar la continuidad de su comunicación. La empresa subraya que el proceso digital toma pocos minutos y evita las aglomeraciones en las sucursales físicas.

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¿Qué pierdes si ignoras la fecha límite de registro de telefonía móvil?

Ignorar esta disposición oficial genera un bloqueo casi total del equipo telefónico. A partir del primer minuto de julio, los clientes sin registro perderán la capacidad de realizar o recibir llamadas regulares, enviar mensajes de texto y utilizar sus paquetes de datos móviles para navegar en internet o usar redes sociales.

Telcel permitirá solo la conexión para contactar a los números de emergencia, como el 911, y a las líneas de atención ciudadana, bloqueando cualquier otra interacción hasta que el titular regularice su situación en el sistema.

La compañía pide a los usuarios realizar el proceso solo en sus canales oficiales y rechazar mensajes de texto de números desconocidos que exigen información personal o pagos falsos. Además, la plataforma de la CRT permite a los ciudadanos consultar cuántas líneas existen a su nombre, una herramienta útil para detectar si delincuentes usurparon su identidad para registrar números adicionales sin su consentimiento. Si un cliente detecta una línea extraña, debe exigir la baja de inmediato para deslindarse de cualquier actividad ilícita.

Cómo hacer el registro de telefonía móvil si tengo Telcel

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¿Por qué el gobierno exige este registro de telefonía celular?

El Gobierno federal impulsa esta nueva normativa para frenar los delitos de extorsión y secuestro virtual que operan aprovechando el anonimato. Al obligar a las empresas de telecomunicaciones a vincular cada número con una identidad real, la CRT busca desmantelar redes de comunicación anónima y facilitar las investigaciones al momento de rastrear el origen de una llamada delictiva.

Este esfuerzo gubernamental tiene sus raíces directas en el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) propuesto en 2021. En aquel momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el proyecto porque exigía a los ciudadanos entregar datos biométricos sensibles, lo que representaba un riesgo para la privacidad. La actual regulación de la CRT esquiva ese obstáculo legal al solicitar solo la CURP, una identificación oficial y una fotografía del rostro para validar la posesión del documento.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

