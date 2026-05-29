Beca Rita Cetina: ¿cuándo y por qué suspenderán el pago por un tiempo?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó la suspensión temporal de los pagos correspondientes a la Beca Universal de Educación Básica 'Rita Cetina' y la Beca Benito Juárez. Esta medida entrará en vigor durante el cuarto trimestre del actual ciclo escolar, específicamente en los meses de julio y agosto, lo que dejará a millones de estudiantes mexicanos sin este ingreso bimestral.

Las autoridades educativas emitieron el aviso oficial para evitar confusiones entre los beneficiarios, frenar la desinformación en redes sociales y garantizar la transparencia absoluta en la dispersión de los recursos federales destinados a la educación.

El freno en los depósitos impactará directamente la economía de las familias con hijos inscritos en preescolar, primaria, secundaria y educación media superior.

Actualmente, la Beca Rita Cetina otorga 1,900 pesos bimestrales por núcleo familiar, con un monto adicional de 700 pesos por cada estudiante extra que curse el nivel secundaria. Por su parte, la Beca Benito Juárez entrega la misma cantidad base a los jóvenes matriculados en el bachillerato.

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Ambos sectores demográficos deberán administrar sus finanzas con extrema precaución, ya que el último pago previo a la pausa vacacional se ejecutará durante los primeros días de junio.

El motivo detrás del freno a los depósitos bancarios

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que esta interrupción no representa un recorte presupuestal, una falta de fondos ni la cancelación definitiva de los programas sociales.

La suspensión responde estrictamente a las reglas de operación vigentes publicadas por el Gobierno de México, las cuales estipulan que los apoyos económicos solo financian los 10 meses que dura el ciclo escolar activo.

Al llegar las vacaciones de verano, los alumnos abandonan las aulas y cesan sus actividades académicas, por lo que el sistema automatizado detiene la emisión de fondos hacia las tarjetas bancarias.

El esquema de pagos bimestrales funciona bajo un calendario riguroso que exige periodos de mantenimiento. Tras el depósito de junio, que cubre el periodo mayo-junio, el sistema administrativo entra en una fase intensiva de reorganización interna.

Los funcionarios de la SEP utilizan este lapso de dos meses para actualizar los padrones de beneficiarios, procesar las nuevas inscripciones, verificar la supervivencia escolar y depurar las listas de cara al siguiente año lectivo, garantizando que el dinero llegue a quienes realmente continúan sus estudios.

¿Cuándo regresará el dinero a las tarjetas del Bienestar?

La reactivación de las transferencias bancarias ocurrirá una vez que los estudiantes regresen a los planteles educativos y el sistema valide sus matrículas.

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Aunque las clases inician formalmente en septiembre, el calendario oficial marca el mes de octubre como la fecha inamovible para el primer depósito del nuevo ciclo.

Este pago cubrirá el bimestre septiembre-octubre, normalizando así el flujo de capital hacia las cuentas del Banco del Bienestar y brindando un respiro económico a los hogares mexicanos.

Existe una excepción notable en este proceso de reanudación que beneficiará a un sector específico. La Coordinación Nacional de Becas adelantó que el primer depósito de la Beca Rita Cetina, exclusivo para estudiantes de nivel primaria de nuevo ingreso, se ejecutará de manera extraordinaria durante el mes de agosto.

Esta acción estratégica busca dotar a las familias de liquidez inmediata para solventar los fuertes gastos que genera la compra de útiles escolares, mochilas y uniformes antes del primer día de clases.

¿Qué meses no se paga la Beca Benito Juárez y Rita Cetina?

El Gobierno federal suspende los pagos durante los meses de julio y agosto. Las reglas de operación establecen que la beca solo cubre los 10 meses del ciclo escolar activo, excluyendo por completo las vacaciones de verano.

¿Cuándo depositan el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

Tras la pausa de verano, el sistema emitirá el próximo depósito general en el mes de octubre, cubriendo el bimestre de septiembre-octubre. Los alumnos de primaria de nuevo ingreso representan la única excepción, ya que recibirán un pago adelantado en agosto para la compra de útiles escolares.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina 2026?

El monto oficial asciende a 1,900 pesos bimestrales por familia. Si el núcleo familiar tiene más de un estudiante inscrito en nivel secundaria, el programa depositará 700 pesos adicionales por cada uno de ellos directamente en la tarjeta del Bienestar.

JM