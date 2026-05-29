Un video expone el altercado en San Lázaro cuando Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde, arrojó una playera en favor del gobernador con licencia de Sinaloa que decía "Yo con Rocha" a Gerardo Fernández Noroña, de Morena. Este suceso encendió las tensiones durante la sesión extraordinaria .

La confrontación ocurrió en el marco de una sesión de madrugada convocada para discutir los detalles de la reforma judicial. Los ánimos se encendieron por una dinámica impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), quienes buscaron exhibir a los legisladores oficialistas.

El debate legislativo pasó de los argumentos legales a los reclamos cara a cara entre aliados políticos , dejando en evidencia las fracturas internas.

"Yo con Rocha"

Los senadores panistas introdujeron al recinto un exhibidor con decenas de camisetas color guinda, el tono característico del partido en el poder. Las prendas tenían estampada la frase " Yo con Rocha ", un mensaje diseñado para retar a los integrantes del bloque mayoritario.

La intención era obligarlos a mostrar respaldo público al mandatario estatal con licencia de Sinaloa frente a las cámaras y ante sus opositores. Ricardo Anaya, coordinador de la bancada blanquiazul, tomó la tribuna para lanzar un desafío frontal a sus adversarios. El legislador acusó a los miembros de la coalición de sentir vergüenza por tener un "narcogobernador" en sus filas . Para contrastar su postura, el panista vistió una camiseta negra con la leyenda "Yo con Maru", en clara referencia a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

"Luis Armando Melgar":

Por su cruce con Noroña anoche en el Senado https://t.co/OLNvf7sFt7 pic.twitter.com/6Au1brWEFa — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 29, 2026

Reclamos y acusaciones en el pleno

En medio de este ambiente de polarización, el senador ecologista Luis Armando tomó una de las camisetas regaladas por la oposición. Con la prenda en mano, se dirigió al escaño de Noroña y se la arrojó con fuerza. Le exigió demostrar su apoyo al gobernador, quien enfrenta severos señalamientos en Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El representante de la coalición oficialista reaccionó en el acto ante la agresión de su compañero de alianza. Lejos de aceptar el reto o ceder ante la presión, tomó la camiseta y se la aventó de regreso . A pesar de la provocación directa, el legislador agredido decidió no levantarse de su asiento para evitar una escalada de violencia en el pleno.

El desenlace de la confrontación

Durante el intercambio de reclamos, voces sin identificar desde otros escaños gritaban "¡Póntela, póntela!" para aumentar la presión sobre el legislador. Sin embargo, el político increpado ignoró las exigencias y mantuvo la compostura desde su lugar de trabajo.

La tensión se disipó a los pocos minutos sin llegar a los golpes o a una suspensión definitiva de la sesión legislativa. El incidente refleja la polarización en el Congreso ante las acusaciones internacionales contra figuras políticas de alto perfil.

La sesión continuó su curso tras este breve pero intenso choque de posturas entre las distintas fuerzas políticas del país .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF