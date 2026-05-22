Miles de familias mexicanas completaron el registro para obtener el apoyo económico del gobierno federal, pero muchas enfrentan un obstáculo común: la pérdida de su comprobante. Si extraviaste el documento, recuperar el folio de la Beca Rita Cetina representa un paso fundamental para dar seguimiento a tu solicitud. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar habilitó herramientas digitales que facilitan este proceso sin necesidad de salir de casa. Este trámite resulta indispensable para quienes desean verificar el estatus de su petición a través del buscador oficial, sobre todo ahora que las autoridades comenzaron la fase de entrega de tarjetas.

El programa social beneficia a estudiantes de educación básica en todo el país, otorgando recursos para la compra de útiles y uniformes escolares. Durante las últimas semanas, madres, padres y tutores inscribieron a niñas y niños de nivel primaria en la plataforma gubernamental. Al finalizar este proceso, el sistema generó un número único de identificación que sirve como llave de acceso para cualquier consulta posterior.

Ante la alta demanda y las dudas frecuentes de los usuarios, las autoridades federales detallaron los mecanismos para rescatar esta información y garantizar que ningún estudiante pierda el seguimiento de su trámite.

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Beca Rita Cetina: Pasos para recuperar tu folio de registro en línea

La primera vía para recuperar tu información consiste en revisar la bandeja de entrada del correo electrónico que proporcionaste durante la inscripción inicial. El sistema automatizado de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar envía un mensaje de confirmación al instante de concluir el trámite en línea. Este correo contiene todos los datos correspondientes a la solicitud, incluyendo el número de identificación asignado al estudiante.

Es recomendable buscar en las carpetas de correo no deseado o spam, ya que los filtros de seguridad de plataformas como Gmail o Outlook a menudo redirigen los mensajes institucionales hacia esas bandejas ocultas.

Si el correo electrónico no aparece, existe una segunda opción también efectiva a través del portal gubernamental. Los tutores deben ingresar a su cuenta de Llave MX, la misma plataforma que utilizaron para cumplir con la inscripción. Una vez dentro del sistema, el usuario debe navegar hacia el apartado denominado "Trámites", donde la interfaz despliega el historial completo de las solicitudes realizadas. En esta sección, la plataforma permite visualizar el documento original y descargar de nuevo el comprobante con el número de folio, brindando una solución rápida para quienes borraron sus mensajes o perdieron el archivo original.

¿Para qué sirve el folio de la Beca Rita Cetina?

El número de identificación sirve para revisar el estatus de la solicitud en el buscador digital habilitado por la Coordinación Nacional de Becas. Sin embargo, las autoridades aclaran que presentar este código no constituye un requisito obligatorio para recibir el plástico del Banco del Bienestar. El proceso de bancarización avanza de forma independiente a la consulta en línea, priorizando la validación de identidad mediante documentos oficiales físicos.

La entrega de tarjetas bancarias para los beneficiarios de nivel primaria arrancó de forma oficial el pasado 18 de mayo y mantendrá sus operaciones continuas hasta el próximo 31 de julio de 2026. Durante este periodo, el personal del Banco del Bienestar y los servidores de la Nación coordinan operativos en distintas sedes para distribuir los plásticos. Las familias recibirán un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante registrado, recursos que el gobierno depositará en las nuevas cuentas durante el mes de agosto . Esta calendarización busca que los padres dispongan del dinero justo a tiempo para el inicio del nuevo ciclo escolar.

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¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Para concretar la entrega de la tarjeta bancaria, el tutor legal que realizó el registro inicial debe acudir a la sede asignada con un expediente completo. El personal requiere la presentación de una identificación oficial vigente con fotografía, como la INE. Además, el responsable debe anexar una copia de su acta de nacimiento, una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y una copia de un comprobante de domicilio reciente. Este último documento no debe superar los seis meses de antigüedad para garantizar la validez de la residencia actual del beneficiario.

El expediente también exige la integración de los documentos personales del alumno inscrito en el programa social. Los padres deben presentar una copia legible del acta de nacimiento del menor y una copia de su CURP en el formato más reciente. Cumplir con esta lista de requisitos asegura una atención ágil en las mesas de entrega y evita contratiempos que retrasen la recepción del apoyo económico.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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