¿Esperas el pago de la Beca Rita Cetina este mes? Un fuerte rumor sobre un supuesto depósito doble de 3 mil 800 pesos en junio de 2026 ha encendido las redes sociales. Aquí te aclaramos quiénes realmente recibirán esta cantidad y cómo asegurar tu dinero sin contratiempos ni confusiones.

Durante las últimas semanas, miles de familias mexicanas han saturado los buscadores de internet intentando confirmar si el próximo depósito del ciclo escolar incluirá un bono extra. La incertidumbre crece a pasos agigantados conforme se acerca la fecha oficial de dispersión de los recursos económicos.

Para entender la situación actual, es vital recordar que el monto oficial establecido por el Gobierno de México es de mil 900 pesos bimestrales por familia. A esta cifra base se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que integre el núcleo familiar en el nivel secundaria.

¿Quiénes recibirán el pago doble de 3 mil 800 pesos?

Entonces, ¿de dónde surge exactamente el mito del pago doble? La confusión nace de los depósitos acumulados que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó a principios de año, diseñados exclusivamente para los nuevos beneficiarios que recibieron su plástico bancario con varias semanas de retraso.

En junio de 2026, el calendario oficial marca la entrega correspondiente al bimestre mayo-junio, el cual representa el último pago del ciclo escolar 2025-2026. Para la inmensa mayoría de los estudiantes de secundaria, el monto a cobrar será únicamente el habitual de mil 900 pesos, sin bonos adicionales.

Sin embargo, sí existirá un grupo muy reducido que verá reflejados los ansiados 3 mil 800 pesos en su cuenta bancaria. Se trata exclusivamente de aquellos alumnos que, por problemas logísticos o de registro, no pudieron cobrar el bimestre anterior y tienen pagos retroactivos pendientes por liquidar.

Calendario de pagos y recomendaciones de seguridad

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, ha enfatizado en diversas ocasiones la enorme importancia de mantenerse bien informados. Consultar únicamente los canales oficiales es la mejor estrategia para evitar caer en desinformación, rumores infundados o posibles fraudes cibernéticos.

El dinero será depositado de manera directa y sin intermediarios en la tarjeta del Banco del Bienestar, el único medio de pago autorizado para este programa social. Las autoridades recomiendan no compartir el NIP ni aceptar ayuda de extraños al momento de acudir a los cajeros automáticos.

Como ya es costumbre en estos programas, la dispersión de los recursos financieros se realizará de manera escalonada para evitar aglomeraciones. El orden de pago dependerá de la primera letra del apellido paterno del tutor registrado, abarcando tentativamente las dos primeras semanas del mes de junio.

Una vez concluido este operativo de pago, los beneficiarios entrarán en una pausa temporal que durará un par de meses. Durante julio y agosto no habrá depósitos debido a las vacaciones de verano, reanudándose el apoyo económico hasta el inicio del nuevo ciclo escolar en septiembre.

Recomendaciones para cobrar tu beca sin contratiempos

Para asegurar que tu familia reciba el apoyo gubernamental sin ningún tipo de contratiempo, te compartimos una lista de puntos clave:

Verifica tu estatus: Ingresa al buscador oficial con tu CURP para confirmar tu alta.

Ingresa al buscador oficial con tu CURP para confirmar tu alta. Revisa la vigencia: Asegúrate de que tu tarjeta bancaria no esté vencida o bloqueada.

Asegúrate de que tu tarjeta bancaria no esté vencida o bloqueada. Consulta el saldo: Usa la aplicación móvil oficial antes de salir rumbo al cajero.

Usa la aplicación móvil oficial antes de salir rumbo al cajero. Atento al calendario: Espera pacientemente el día exacto que corresponde a tu apellido.

La Beca Rita Cetina busca frenar de tajo la deserción escolar en la educación básica. Si tienes dudas específicas sobre tu situación particular o notas alguna irregularidad en tu saldo de junio, comunícate de inmediato al número oficial de atención ciudadana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

