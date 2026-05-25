La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria comenzó a realizarse el pasado lunes 18 de mayo.

Este programa, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), pretende disminuir la deserción escolar en el nivel de educación básica , brindando a las familias con estudiantes de este rango un apoyo económico para ayudar a cubrir algunos gastos de los menores.

Este 2026, el programa extendió su cobertura a todos los grados de nivel primaria, pues antes estaba dirigida principalmente a alumnas y alumnos de secundaria. Asimismo, se espera que pronto se integre al padrón de beneficiarios a las familias con niñas y niños en nivel preescolar.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Todo lo que necesitas saber antes de recoger tu tarjeta para la Beca Rita Cetina de primaria

De acuerdo con las autoridades correspondientes, la entrega de tarjetas para el depósito anual de la Beca Rita Cetina de nivel primaria se realizará del 18 de mayo al próximo 31 de julio.

Los padres y/o tutores podrán consultar el lugar, la fecha y la hora de la entrega de su tarjeta en los canales estatales de WhatsApp de la beca, o a través de los carteles en las escuelas de sus hijas o hijos.

Es importante informarse exclusivamente a través de canales oficiales, para no encontrarse con desinformación y no caer en fraudes que puedan poner en riesgo el apoyo económico otorgado.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué documentos piden para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026?

Para recoger la tarjeta, la cual se entregará únicamente a la persona que realizó el registro, será necesario presentar una copia de los siguientes documentos:

De la madre, padre y/o tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

De la o el estudiante registrado:

Acta de nacimiento

CURP

¿Cómo se activa la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Las tarjetas se activarán con el primer depósito de la beca, el cual será de dos mil 500 pesos al año por estudiante inscrito al programa, es decir, si se registró a dos menores, la familia recibirá cinco mil pesos; y si fueron tres, el pago será de siete mil 500 pesos.

JM