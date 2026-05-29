La Fiscalía federal de Estados Unidos pidió este viernes 29 de mayo a un tribunal que la primera audiencia en el caso contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, se celebre el 3 de junio o más adelante, con el acuerdo de la defensa.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, envió una carta a la jueza Katherine Polk Failla en la que indica que "las partes están disponibles para una conferencia inicial ante su Señoría (los días) 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio" o "cualquier otra fecha posterior".

Para entender mejor: Gerardo Mérida comparecerá ante corte de Nueva York por presuntos nexos con el crimen organizado

El exsecretario de seguridad fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y compareció el 15 de mayo ante el tribunal de Nueva York.

En la comparecencia de lectura de cargos, Mérida se declaró no culpable de acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, que lo enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua.

En la carta de hoy, el fiscal Clayton indicó que la jueza Sarah Netburn, que presidió la audiencia de lectura de cargos, ordenó 'parar el reloj' en el proceso judicial contra Mérida, que sigue la Ley de Juicio Rápido, hasta el 1 de junio, fecha en que correrá de nuevo el plazo.

La Fiscalía pidió a la jueza Polk que excluya también de los plazos de la Ley de Juicio Rápido el tiempo que transcurra "hasta la próxima fecha de conferencia" que las partes le han pedido determinar, a partir del 3 de junio, para "facilitar discusiones previas al juicio", indica la moción.

Las autoridades indican en la carta que la defensa "consiente" las solicitudes, por lo que ambas partes están de acuerdo en las mismas.

Es de esperar que la jueza Polk se pronuncie en las próximas horas, o incluso el mismo lunes, sobre la fecha de la audiencia inicial para Mérida.

EU señala a Gerardo Mérida como una pieza importante para proteger al Cártel de Sinaloa

El exfuncionario mexicano es señalado por EU como una pieza importante en la trama para proteger al Cártel de Sinaloa en el caso que implica también al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación a la llamada trama Rocha Moya.

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