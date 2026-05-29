La audiencia para determinar si se reabre o archiva la denuncia por parte del senador de Morena, Javier Corral Jurado, en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue diferida para el próximo martes a las 09:45 horas, ya que debe comparecer el legislador como agraviado por el supuesto secuestro.

Afuera de la Sala de Oralidad número 8 del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la Alcaldía Xochimilco, Javier Coello, abogado de la gobernadora del PAN, comentó que la juez de control determinó una nueva fecha de audiencia para el próximo martes.

“El motivo por el cual es porque no estuvo presente la víctima o la supuesta víctima; en este caso, Javier Corral”.

Corral fue notificado para estar presente

"El asesor pretendió justificar la inasistencia del mismo porque se encontraba haciendo funciones parlamentarias… La juez le dio su derecho para que venga alegar lo que supuestamente le imputa a nuestra representada. Eso fue lo que sucedió en la audiencia", manifestó el defensor.

Cuestionado sobre qué va a pasar si el próximo martes el senador morenista no se presenta, el abogado señaló que quedaría sin materia la impugnación presentada por Corral Jurado y quedaría firme la determinación de no ejercicio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El abogado Roberto Gil Zuarth, también defensor de la mandataria estatal, refirió que antes de iniciar la audiencia, el Ministerio Público que participó en la misma, adscrito a la FGJCDMX, les ratificó de un escrito que presentó la defensa de la supuesta víctima, Corral Jurado, en el que planteaba que esta carpeta de investigación se pudiera acumular a otra carpeta de investigación que se encuentra en la Fiscalía General de la República (FGR) y que se está integrando, en la fiscalía que encabeza Ulises Lara López.

“Es decir, el senador Javier Corral pidió formalmente que esta cadena se trasladara a la Fiscalía General de la República, justamente para ponerla en manos del señor Ulises Lara, que fue la persona que ayudó a Javier Corral a evadirse de la orden de aprehensión que se le pretendía ejecutar”.

Abogado enfatiza diferencias entre casos de Campos y Corral

"Debo decir que la Fiscalía de la Ciudad de México negó esta petición con mucho profesionalismo, con la ley en la mano, pero es muy importante que se conozca la pretensión del senador Javier Corral de poner esta, de abrir esta carpeta para ponerla en manos de la Fiscalía General de la República y, específicamente, del señor Ulises Lara, que fue quien lo auxilió para que hoy no estuviera frente a la justicia de Chihuahua", aseveró Gil Zuarth.

Recordó que en la FGR se integra la otra carpeta por la cual pretendieron citar a comparecer a la gobernadora Maru Campos.

"Es muy clara la línea política, es muy clara la coordinación, es muy clara la confianza que le tiene Javier Corral a Ulises Lara. Es muy clara la comodidad… Se siente cómodo integrando esta carpeta de investigación… Como sabe que la nueva la nueva fiscal no se se prestó a ningún tipo de favoritismo, se la quiere llevar a la Fiscalía General de la República, donde está Ulises Lara, para que mantengan este hostigamiento permanente a la gobernadora Maru Campos", puntualizó.

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AO