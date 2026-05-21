Beca Rita Cetina: Así puedes revisar por WhatsApp si tu hijo ya está inscrito

La Beca Rita Cetina es uno de los apoyos económicos más relevantes y significativos para los estudiantes en México, pues con ella pueden cubrir gastos de útiles, transporte y otros aspectos fundamentales que facilitan su permanencia en los planteles educativos.

Durante cada convocatoria se suman miles de alumnos que esperan ser beneficiados con el pago bimestral de mil 900 pesos; sin embargo, es común que por errores en el registro o por falta de documentación muchos queden fuera de la selección.

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Es por eso que la Secretaría del Bienestar habilitó una línea de consulta especial en WhatsApp p ara que tutores y padres de familia puedan verificar de manera rápida e inmediata si su hijo, hija o el menor que representan fue admitido en el padrón de apoyo.

Cabe destacar que esta función está disponible tanto para beneficiarios de secundaria como de primaria, quienes también pueden solicitar la beca para recibir 2 mil 500 pesos anuales destinados al pago de uniformes y útiles escolares.

¿Cómo revisar si mi hijo está inscrito en la Beca Rita Cetina por WhatsApp?

Para saber si tu hijo fue aceptado en la beca y recibirá el pago bimestral, es importante tener a la mano documentos como la CURP y acta de nacimiento del menor, así como la identificación oficial del tutor o adulto responsable. Después deberás seguir estos pasos:

Guarda en tus contactos el número 55 2230 2128, correspondiente al Centro de Atención del Bienestar. Envía un mensaje para iniciar la conversación con el chatbot oficial. Cuando aparezcan las opciones del menú, selecciona la alternativa para hablar con un asesor. Una vez que seas atendido, solicita información sobre el estatus del registro del estudiante. Tras unos minutos, el sistema o el asesor te proporcionará información relacionada con la inscripción del menor en el programa.

Una vez que confirmes que el menor forma parte del programa, solo queda esperar las fechas de dispersión de pagos y que la escuela anuncie cuándo y en qué horario será la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

¿De qué otras maneras puedo comprobar si mi hijo está inscrito en la Beca Rita Cetina?

Además de WhatsApp, la herramienta Llave MX permite consultar el estatus de la solicitud del estudiante. Para hacerlo debes seguir las siguientes indicaciones:

Ingresa al portal oficial de la Beca Rita Cetina e inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Dirígete al apartado correspondiente al estudiante registrado. Ahí podrás visualizar el estado actual de la solicitud, el cual puede aparecer como:

Documentación pendiente

Registro exitoso

Seguimiento del proceso

Validación

¿Cuándo puedo inscribirme a la Beca Rita Cetina?

Actualmente, la Beca Rita Cetina no cuenta con una convocatoria abierta, por lo que los interesados deberán esperar a que las autoridades correspondientes anuncien las fechas del próximo registro.

Es importante señalar que las convocatorias para primaria y secundaria suelen publicarse en diferentes periodos, por lo que se recomienda verificar que el registro corresponda al nivel educativo correcto del menor.

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Mantenerse atento a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y de la Coordinación Nacional de Becas será fundamental para conocer nuevas fechas, requisitos y actualizaciones relacionadas con este apoyo económico dirigido a estudiantes de todo el país.

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