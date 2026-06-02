Así responde Sheinbaum ante la jueza de EU que acorrala a funcionarios con "Los Chapitos"

La revelación de una jueza de EU sobre pruebas "abundantes" que hunden a funcionarios mexicanos con “Los Chapitos” —incluido el gobernador Rubén Rocha— ha desatado un sismo político. El silencio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante lo que muchos ven como una provocación de Washington eleva al máximo la tensión bilateral hoy.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre las declaraciones de la jueza de Nueva York, Katherine Polk Failla, quien aseguró que existen evidencias "abundantes" en los casos contra exfuncionarios y funcionarios vinculados al Cártel de Sinaloa, y sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar el tema.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria fue cuestionada sobre los comentarios realizados por la jueza estadounidense tras la primera audiencia del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien enfrenta acusaciones por relación con el narcotráfico.

Ante ello, Sheinbaum respondió de manera breve y sin entrar en controversia.

"Le corresponde a la Fiscalía General de la República en su momento analizar" , señaló.

¿Provocación a las autoridades mexicanas?

Al insistirle sobre si las declaraciones de la juzgadora podrían interpretarse como una provocación hacia las autoridades mexicanas, la titular del Ejecutivo federal reiteró que será la FGR la instancia encargada de valorar el asunto.

La postura de la Presidenta se da luego de que la jueza Katherine Polk Failla afirmó que las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses son "abundantes" y que los acusados relacionados con las investigaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico están llegando a los tribunales federales "en olas".

Lo anterior frente al caso de los 10 mexicanos acusados de estar relacionados con el Cártel de Sinaloa, específicamente con “Los Chapitos”; entre ellos se encuentra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

Sheinbaum pide a Johnson respetar asuntos internos del país

Claudia Sheinbaum Pardo pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país y limitar su actuación al ámbito de la coordinación bilateral.

Lo anterior debido a que el diplomático señaló que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto y no convertirse en un debate político , esto un día después del informe de rendición de cuentas que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución, en el que llama a los mexicanos a defender la soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina de este martes, la Mandataria coincidió en que ambos países deben trabajar coordinadamente para enfrentar problemas compartidos, como la violencia generada por la delincuencia organizada, pero subrayó que el embajador debe abstenerse de opinar sobre temas internos.

"Hay una parte que estamos de acuerdo porque hay que trabajar conjuntamente cuando tenemos problemas compartidos. Uno de ellos es, evidentemente, la violencia que provoca la delincuencia organizada. Y ahí, como siempre lo hemos dicho, buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en nuestro territorio", afirmó.

Sin embargo, recordó que la política exterior mexicana se rige por los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención, por lo que los embajadores deben conducirse con respeto a la soberanía de las naciones donde desempeñan sus funciones.

"Es muy importante también, lo digo respetuosamente, recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países", señaló.

Sheinbaum destacó que los representantes diplomáticos mexicanos en el extranjero no emiten opiniones sobre la política interna de los países donde están acreditados, por lo que consideró que ese mismo criterio debe prevalecer en la relación con Estados Unidos.

"Es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos. Importante recalcarlo", enfatizó.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA