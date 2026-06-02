Estas son las exigencias de la CNTE para acabar con las protestas de cara al Mundial 2026

El panorama de la movilidad urbana y la estabilidad logística en México enfrenta un desafío crucial a escasos días de que el país capte los ojos de millones de turistas por la justa mundialista. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha dejado clara su postura: las movilizaciones, los bloqueos en avenidas principales, las tomas de instalaciones estratégicas y los campamentos en plazas públicas no se levantarán hasta que la Presidenta Claudia Sheinbaum resuelva sus demandas laborales de fondo.

La cúpula del magisterio disidente utiliza estratégicamente este momento de alta exposición internacional para acelerar las mesas de negociación con el Gobierno Federal. Para los docentes, las promesas de diálogo ya no bastan; exigen la firma de acuerdos presidenciales definitivos y decretos oficiales inmediatos que resuelvan un pliego petitorio arrastrado durante años.

El pliego petitorio de la CNTE: las tres demandas innegociables para liberar las calles

El ala democrática del sindicato magisterial concentra sus protestas actuales en tres ejes fundamentales que impactan de manera directa las finanzas públicas y el marco legal educativo del país. La primera exigencia consiste en la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 , una legislación que modificó el régimen de pensiones de los trabajadores del Estado, sustituyendo el sistema solidario de jubilación por cuentas individuales administradas por el sistema de las Afore. Los maestros sostienen que este modelo precariza el retiro de los docentes y eleva injustamente la edad de jubilación.

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Como segundo punto crítico, la CNTE exige desmantelar los remanentes de las reformas educativas pasadas , incluyendo la actual ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Los manifestantes argumentan que este organismo opera mediante procesos de evaluación e ingreso opacos que vulneran los derechos laborales adquiridos, congelando plazas de trabajo y frenando los ascensos de miles de normalistas rurales en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Finalmente , el sindicato exige un aumento salarial del 100% directo al sueldo base, argumentando que la inflación acumulada en la canasta básica ha pulverizado el poder adquisitivo de los profesores de educación básica.

El riesgo de bloqueos en sedes mundialistas y la urgencia de un acuerdo político

La preocupación principal de las autoridades federales y locales radica en el impacto geográfico de las manifestaciones en este mes de junio. Con los aeropuertos y vialidades principales operando a su máxima capacidad por el arribo de delegaciones y turistas extranjeros, la amenaza de paros y bloqueos en los alrededores de estadios, terminales aéreas y centros turísticos añade una presión inédita a las mesas de seguridad del gabinete presidencial.

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Aunque la dirigencia de la CNTE afirma que su lucha es puramente laboral y de justicia social, reconocen que el incremento de las protestas responde a la necesidad de obtener respuestas concretas en un momento donde el Gobierno Federal no puede permitirse una crisis de imagen pública a nivel mundial.

Las comisiones negociadoras de los maestros buscan que el Ejecutivo firme compromisos vinculantes ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) antes de que la atención del país se vuelque por completo al ámbito deportivo.

¿Cuáles son las avenidas y zonas de México más afectadas por las marchas de la CNTE?

Las movilizaciones de la CNTE se concentran principalmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con bloqueos recurrentes en Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes y los accesos al Palacio Nacional. A nivel estatal, las principales afectaciones viales ocurren en las capitales de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, así como en las vías férreas comerciales y casetas de cobro de autopistas hacia el occidente y sur del país.

¿Qué es la USICAMM y por qué los maestros de la CNTE exigen su desaparición?

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) es el órgano administrativo de la SEP encargado de regular los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de los docentes. La CNTE exige su desaparición porque considera que sus lineamientos y exámenes estandarizados son punitivos, ignoran el contexto socioeconómico de las regiones marginadas y operan como un filtro que congela la entrega de plazas definitivas a los egresados de las escuelas normales.

JM