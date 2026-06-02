SMN pronostica temporal de lluvias intensas y calor extremo en México esta semana

México enfrentará un periodo de lluvias intensas durante los próximos días debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos una circulación ciclónica, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el avance de la onda tropical número 4. Las precipitaciones más significativas se concentrarán en regiones del norte, noreste, centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas , condiciones que podrían provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad en carreteras.

Estados con mayor riesgo por lluvias intensas

Entre martes y miércoles, los acumulados más importantes se esperan en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse lluvias intensas. También se prevén precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. Durante la segunda mitad de la semana, el temporal se extenderá a gran parte del territorio nacional, manteniendo condiciones de riesgo principalmente en el centro, oriente y sureste del país.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en zonas vulnerables debido a la posibilidad de crecidas de ríos, deslaves en áreas montañosas y anegaciones urbanas.

Persistirá el calor extremo en varias regiones

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República. Los valores más elevados se presentarán en estados del noroeste y norte, donde algunas zonas de Sonora y Sinaloa podrían superar los 45 grados Celsius. También se mantendrá la onda de calor en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Sin embargo, el pronóstico indica que hacia finales de la semana la onda de calor comenzará a debilitarse en algunas regiones del norte del país, particularmente en Baja California Sur, Coahuila y Zacatecas.

Lluvias continuarán hasta el fin de semana

Entre el jueves 4 y el sábado 6 de junio se mantendrá el temporal de lluvias sobre gran parte del territorio nacional. Los modelos meteorológicos anticipan precipitaciones fuertes a intensas en estados del noreste, centro y sureste, mientras que persistirán condiciones de viento fuerte en algunas entidades del norte.

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias y los fuertes vientos.

SV