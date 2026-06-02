En un operativo desplegado por la Policía Estatal de Sinaloa, se logró la captura de Gabriel Nicolás "N", conocido bajo los alias de "El Gabito" o "El 80" . El detenido es identificado por las autoridades federales como el presunto líder del grupo delictivo "Los Chapitos" en la región sur del estado de Sinaloa .

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para dar inicio a las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Los detalles del operativo y captura en la colonia Real del Valle

De acuerdo con la ficha técnica del Registro Nacional de Detenciones (RND), coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la aprehensión se ejecutó en el puerto de Mazatlán .

El reporte oficial detalla los siguientes datos sobre el arresto:

Fecha y hora: Lunes 1 de junio, en punto de las 20:15 horas.

Ubicación exacta: Colonia Real del Valle, sobre la vialidad Paseo del Atlántico.

Autoridad aprehensora: Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa.

El Registro Nacional de Detenciones incluyó en su reporte oficial la descripción física y vestimenta del presunto líder criminal al momento de su captura, describiéndolo como un hombre de complexión robusta, tez clara, barba y bigotes escasos. Al momento de ser interceptado por los agentes policiacos, vestía una camisa café, pantalón de mezclilla negro y tenis del mismo color.

El estatus de Gabriel Nicolás "N" se mantiene bajo estricta custodia federal mientras las autoridades correspondientes integran la carpeta de investigación por delitos relacionados con la delincuencia organizada en el norte del país.

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OA