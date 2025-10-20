Frente frío 8 afectará con tormentas y bajas temperaturas a estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el frente frío número 8 ingresó este viernes al país y provocará lluvias intensas, rachas de viento y un marcado descenso en la temperatura en diversas regiones de México.

Según el organismo, este sistema frontal interactúa con una vaguada en niveles altos y un canal de baja presión, lo que genera condiciones atmosféricas inestables que se mantendrán hasta la noche del lunes 20 de octubre, antes de debilitarse sobre el Golfo de México.

Efectos del frente frío número 8 en México

El frente frío 8 se mantiene prácticamente estacionario sobre el oriente y sureste del país, ocasionando lluvias muy fuertes e incluso torrenciales en Veracruz y Chiapas, además de precipitaciones intensas en áreas de Oaxaca y Tabasco.

El SMN señaló que estas lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y posibles inundaciones o encharcamientos en zonas bajas. Asimismo, se esperan vientos del norte con rachas de entre 55 y 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado, de entre 1.5 y 2.5 metros, en las costas de Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, la masa de aire frío asociada a este sistema comienza a modificar sus propiedades térmicas, lo que favorecerá un ligero repunte en las temperaturas del oriente del país. No obstante, el ambiente se mantendrá fresco durante las mañanas y las noches.

¿Qué estados registrarán las lluvias más intensas?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los estados más afectados serán:

Veracruz: regiones de Los Tuxtlas, Olmeca, Papaloapan y Las Montañas.

Chiapas: zonas Selva, Fronteriza y Soconusco.

Oaxaca: regiones del Istmo, Papaloapan y Sierra Norte.

Tabasco: Sierra y Chontalpa.

Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: registrarán lluvias fuertes y chubascos.

En tanto, estados del occidente como Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Sinaloa también podrían experimentar lluvias aisladas y actividad eléctrica, producto de un canal de baja presión y humedad proveniente del Pacífico.

¿Qué condiciones de temperatura y viento se esperan?

Durante el día, se mantendrán temperaturas máximas de 35 a 40°C en estados del noroeste, occidente y sur, incluyendo Sonora, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, las zonas altas del norte y centro del país registrarán mínimas de -5 a 0°C, especialmente en regiones montañosas de Chihuahua, Durango, Puebla y Estado de México.

El SMN alertó que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de los avisos oficiales.

¿Qué se espera para los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre un nuevo frente frío que podría aproximarse a la frontera norte durante el martes 21 de octubre. Este nuevo sistema podría reactivar lluvias, vientos fuertes y descenso térmico en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información de SUN

YC