El año 2025 casi se acaba y, ante ello, es importante recordar aquello que sucedió con relevancia.

Es así como se recuerda cómo los habitantes de la CDMX y del Edomex vivieron tragedias viales, asesinatos, protestas vecinales, pleitos violentos en el Congreso y caos por obras.

LOS 12 MESES

RÉCORD HISTÓRICO DE LLUVIAS

El año con más lluvias desde hace 40 años fue este 2025 con un acumulado de mil 600 millones de metros cúbicos que cayeron en la CDMX y causaron diversas afectaciones.

MARZO

ADIÓS A LAS CORRIDAS DE TOROS

Con 61 votos, el pleno del Congreso de la CDMX avaló que las corridas de toros sean sin sangre ni violencia, luego de que colectivos impulsaron que se prohibieran.

MAYO

ASESINATOS DE COLABORADORES DE BRUGADA

La mañana del 20 de mayo, Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y José Muñoz, jefe de asesores, fueron asesinados a tiros sobre la Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, cuando se dirigían a trabajar. Ximena pasó, en su vehículo por José, cuando un sicario, quien los estaba esperando, los atacó a balazos. Él huyó, con un cómplice en una camioneta que fue abandona calles más adelante. Las autoridades federales y locales han mantenido en sigilo las indagatorias. A la fecha son 13 los detenidos y seis vinculados a proceso directamente por el crimen.

LLEGA TROLEBÚS A CHALCO

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo pruebas operativas de Trolebús Santa Martha-Chalco que días después inició operaciones. Se lanzó el Plan del Oriente.

JULIO

CONTRA LA GENTRIFICACIÓN

El viernes 4 de julio, una marcha visibilizó el rechazo contra la gentrificación que expulsa a los habitantes originarios de colonias donde hoy viven extranjeros. Las autoridades organizaron foros para impulsar una ley que está pendiente.

AGOSTO

OBRAS Y CAOS EN TLALPAN

Por motivo del Mundial, la CDMX decidió transformar la Calzada de Tlalpan con una ciclovía, un parque elevado y la rehabilitación de los túneles peatonales.

SEPTIEMBRE

TRAGEDIA EN EL PUENTE DE LA CONCORDIA

El 10 de septiembre una pipa se gas LP, propiedad de la empresa Silza, de grupo Tomsa, se volcó y explotó cuando circulaba en el Puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó que la muerte de 32 personas, entre ellos el operador, y 52 personas hospitalizadas que ya fueron dadas de alta, entre ellas, la niña Jazlyn, quien fue rescatada del fuego por su abuela quien murió tras las quemaduras.

En total, la fiscalía capitalina tiene ubicadas 144 víctimas con quienes se trabaja un acuerdo reparatorio. Se estimó en 480 millones de pesos el total de ese monto y hasta el 21 de diciembre se habían pagado 430 MDP.

A raíz del accidente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer 13 puntos que establecen límites de velocidad, rutas y carriles específicos, regulación de horarios, así como controles reforzados a vehículos que transporten este tipo de sustancias con el fin de garantizar que la ciudadanía transite de forma segura en la capital del país. Y se lanzará una app para dar seguimiento a los vehículos.

OCTUBRE

HOMICIDIO DE ABOGADO

El abogado David Cohen Sacal fue asesinado a tiros en inmediaciones de Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc, a plena luz del día. Un joven, Héctor, fue aprehendido en el lugar luego del atentado; otro más, Donovan, fue capturado dos días después en Iztapalapa; y el pasado 27 de noviembre se detuvo en Azcapotzalco a Jorge, alias "El Goofy", señalado por la fiscalía capitalina como quien coordino el ataque armado.

CONTRA HUACHICOLEO DE AGUA

Autoridades federales y mexiquenses implementaron la Operación Caudal para erradicar la extracción ilegal, comercialización y acaparamiento del agua. Ádemás se desmantelaron grupos al detener a los líderes sindicales.

NOVIEMBRE

LÍNEA 1 DEL METRO, ABRE COMPLETA

Tras más de tres años, las autoridades terminaron la modernización de la Línea 1 del Metro con la apertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

DICIEMBRE

DESGREÑE LEGISLATIVO

La inconformidad de diputados del PAN porque Morena haría un cambio al dictamen para transformar el Info-CDMX derivó en un pleito en la tribuna del Congreso.

