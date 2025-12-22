El domingo 21 de diciembre llegó el invierno a México y eso representa que las temperaturas más bajas del año se harán presentes y eso, desde luego, incluye al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Pero ¿Cuál es estadísticamente el día más frío? Aquí te contamos:

El sitio especializado Weather Spark afirma que la temporada fresca dura 2.5 meses, del 22 de noviembre al 7 de febrero, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 25 °C. El mes más frío del año en Guadalajara es enero, con una temperatura mínima promedio de 5 °C y máxima de 24 °C .

Además, asevera que durante el invierno en Guadalajara, que ya llegó, las temperaturas máximas diarias aumentan 2 °C, de 25 °C a 27 °C y rara vez bajan a menos de 20 °C o exceden 29 °C.

Por otro lado, las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 6 °C, rara vez bajan a menos de 1 °C o exceden 10 °C.

Como referencia, el 19 de mayo, el día más caluroso del año, las temperaturas en Guadalajara generalmente varían de 14 °C a 32 °C, mientras que el 8 de enero, el día más frío del año, varían de 5 °C a 24 °C.

Viento en Guadalajara

La parte más ventosa del año dura 5.0 meses, del 29 de diciembre al 31 de mayo, con velocidades promedio del viento de más de 8.1 kilómetros por hora. El mes más ventoso del año en Guadalajara es marzo, con vientos a una velocidad promedio de 9.5 kilómetros por hora.

El tiempo más calmado del año dura 7.0 meses, del 31 de mayo al 29 de diciembre. El mes más calmado del año en Guadalajara es julio, con vientos a una velocidad promedio de 6.7 kilómetros por hora.

El viento con más frecuencia viene del este durante 6.0 meses, del 26 de junio al 25 de diciembre, con un porcentaje máximo del 54 % en 30 de septiembre. El viento con más frecuencia viene del oeste durante 6.0 meses, del 25 de diciembre al 26 de junio, con un porcentaje máximo del 36 % en 1 de enero.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y de Weather Spark

