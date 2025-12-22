Semar reporta cuatro sobrevivientes tras accidente de aeronave en Texas

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que una aeronave King Air, matrícula ANX-1209 y perteneciente a la institución, sufrió un percance durante la maniobra de aproximación en las cercanías de Galveston, Texas, en Estados Unidos. Como resultado del accidente, seis personas fueron rescatadas; cuatro de ellas con vida y dos perdieron la vida.

A través de un comunicado oficial, la dependencia detalló que el vuelo se realizaba como parte de una misión de apoyo del Plan Marina, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, cuando ocurrió el incidente.

La Semar precisó que se trataba de una operación de carácter humanitario destinada al traslado médico especializado. A bordo de la aeronave viajaban ocho personas: cuatro elementos de la tripulación naval y cuatro civiles.

"Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y dos lamentablemente se confirma su deceso, así mismo, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada", detalló la dependencia en un comunicado.

Abundó que se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos. Asimismo, se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar.

La Semar reiteró su compromiso con la seguridad de sus operaciones aéreas, así como con la atención humanitaria y el apoyo a la población, y subrayó que toda la información será comunicada de manera oportuna y transparente, conforme se cuente con datos confirmados.

Hasta la noche de este lunes han rescatado a seis personas, cuatro con vida y dos fallecieron, informó la Semar. Sin embargo, la Guardia Costera de EU anunció que se ha confirmado la muerte de tres personas, según reportó ABC13.

YC