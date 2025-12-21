Domingo, 21 de Diciembre 2025

Metro anuncia horarios especiales por Navidad y Año Nuevo

El STC invita a las personas a tener en cuenta los horarios y prevenir sus salidas

En los días festivos toma tu tiempo para que llegues a tu destino. CANVA

El Sistema de Transporte Colectivo informó a través de X, el horario de servicio del Metro para los próximos días festivos. 

Antes mencionó que durante estas fechas festivas se autoriza el acceso con bicicletas a las instalaciones del Metro, conforme al Programa Tu bici viaja en Metro que está vigente los domingos y días festivos. 

¿Qué horario tendrá el Metro el 24 y 25 de diciembre? 

El 24 de diciembre, el Metro tendrá un horario de 05:00 a 23:00 horas, teniendo la última salida de trenes programa a las 22:30 desde cada terminal. 

Al siguiente día, el 25 de diciembre, el servicio será desde las 07:00 hasta las 24:00 horas

¿Qué horario tendrá el Metro el 31 de diciembre y 1 de enero? 

En fechas de fin de año, el Metro tendrá horarios similares: 

  • 31 de diciembre de 05:00 a 23:00 horas 
  • 1 de enero de 07:00 hasta las 24:00 horas 

El STC invita a las personas a tener en cuenta los horarios y prevenir sus salidas. 

