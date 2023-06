Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, anunció ayer que buscará la Presidencia de la República en las elecciones de 2024, con lo que se consolida como una de las favoritas en el proceso interno de la coalición “Va por México”.

“Voy a ser la próxima Presidenta de México. Si ustedes van, yo voy”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter, grabado en el Zócalo capitalino.

El mensaje llegó después de que el lunes la coalición opositora “Va por México”, formada por el PAN, el PRI, el PRD y asociaciones civiles, presentó el proceso interno mediante el que elegirá a su candidato.

En la grabación, que superó los 3.1 millones de reproducciones en menos de 18 horas, Gálvez recordó el momento en el que trató de ingresar, sin éxito, a Palacio Nacional para pronunciarse en la rueda de prensa diaria de López Obrador, después de que un juez le otorgó el derecho de réplica.

“El Presidente mintió. Yo nunca dije que habría que quitarle los programas sociales a los adultos mayores”, expuso.

Aseguró que como Presidente reforzará los apoyos para educación y acceso a medicamentos.

“Al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje: que la puerta de Palacio Nacional sólo se abre de adentro hacia fuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos”.

Dan bienvenida en PAN Jalisco a Xóchitl Gálvez

El anuncio de Xóchitl Gálvez de buscar la candidatura del PAN para la Presidencia y luego del Frente Amplio por México fue bien visto. Diana González, presidente del PAN estatal, explicó que es bienvenida cualquier persona que quiera encabezar el Frente Amplio por México, donde ya hay varios candidatos interesados.

“El método que se escogió es abierto, inclusivo y vemos con buenos ojos que se sumen más personajes. Ya vimos que está Lilly Téllez, Santiago Creel y otros personajes del PRI y de la sociedad civil incluso. Le damos la bienvenida y sobre todo que quieran sumar y que entiendan que hay un método y que tiene etapas”, comentó.

Diana González reconoció que Xóchitl Gálvez es una mujer que conecta bien con los ciudadanos, pero habrá que esperar el proceso interno. “Eso es algo que no decidiré yo, es algo que se va a decidir en este método que es abierto a la ciudadanía. Conforme a cómo se estructura, hay tres etapas, hay un registro para que los ciudadanos se inscriban y se elegirá al mejor candidato de la oposición”, dijo.

Por parte del PAN, además de Xóchitl Gálvez, figuran otros políticos, entre otros. “Nosotros estamos abiertos a lo que la ciudadanía decida elegir en los sondeos de opinión y en estos ejercicios de elección que habrán de hacerse en algún momento de las etapas”, precisó la senadora.

¿Qué opositores dijeron “sí”?

De los personajes que han expresado su interés por competir por la candidatura presidencial de la alianza opositora, la mayoría ya avalaron el método de selección que acordaron PAN, PRI y PRD con organizaciones de la sociedad civil.

Es el caso de los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas; Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados; Lilly Téllez, senadora de la República; Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato; el diputado Gabriel Quadri de la Torre; el ex presidente del Senado Jorge Luis Preciado; y la senadora Xóchitl Gálvez, integrante del grupo parlamentario del PAN.

También han confirmado su participación los priistas Beatriz Paredes Rangel, senadora de la República; Enrique de la Madrid Cordero, ex secretario de Turismo; Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía; y Alejandro Murat Hinojosa, ex gobernador de Oaxaca.

Por parte del PRD, ya confirmaron su decisión de contender en el proceso de selección del candidato opositor el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y el ex jefe de Gobierno de la CDMX y actual coordinador perredista en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Quienes no han definido aún su participación son la senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI; y el empresario Gustavo de Hoyos.

Algunos aspirantes, como Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu, han expresado sus dudas entorno a algunos detalles del método.

La senadora con licencia visitó el pasado fin de semana al cardenal Francisco Robles (traje negro). ESPECIAL

Es una senadora agerrida

Pese a que durante buena parte de su carrera ha destacado como una política más bien moderada dentro de un partido manchado por asuntos como la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), que derivó en niveles de violencia inauditos, ha sido durante esta última etapa en el Senado cuando Gálvez ha dado rienda suelta a su lado más aguerrido.

La primera de sus sonadas ocurrencias sucedió el 29 de marzo de 2022, cuando llevó al Senado una réplica elaborada con piezas de Lego de la conocida como “Casa Gris”, la cuestionada propiedad de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la que José Ramón López, hijo de López Obrador, vivió en Houston, Estados Unidos.

“Yo sé que a este Gobierno no le gusta hablar de las cosas que le incomodan, o más bien no le gusta que lo cuestionen, que le exijan transparencia y rendición de cuentas. No se han tomado el gobernar en serio. Se lo toman a juego, así que les traigo un juego para ver si les gusta”, dijo entonces.

Después, en diciembre del año pasado, acudió a la Cámara Alta disfrazada de dinosaurio para protestar contra la polémica reforma electoral.

EFE

Perfil

La opositora que enfrenta a AMLO

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez, anunció ayer que buscará ser la candidata presidencial de la coalición opositora “Va por México”, una carrera en la que tratará de rentabilizar sus enfrentamientos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Eso, sumado a su dilatada experiencia política y su aceptación pública, la convierten en una de las principales aspirantes de la oposición, cuyo proceso interno comenzará el 4 de julio y finalizará el 3 de septiembre, tres días antes que Morena.

Gálvez ha sido la opositora que más frontalmente se ha enfrentado a López Obrador, lo que le ha otorgado una visibilidad que ahora intentará emplear a su favor.

El encontronazo más sonado ocurrió el pasado 12 de junio, cuando López Obrador la ignoró al ir a participar en una de sus ruedas de prensa diarias.

Un juez le había otorgado el derecho de réplica después de que el Mandatario pusiese en su boca unas declaraciones erróneas, pero le dejaron a las puertas de Palacio Nacional.

“Entendí un poderoso mensaje: que la puerta de Palacio Nacional sólo se abre de adentro hacia fuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo: voy a ser la próxima Presidente de México. Si ustedes van, yo voy”, expuso en un video ayer en su cuenta de Twitter.

Este episodio lo ha venido explotando desde entonces para posicionarse como una de las principales amenazas desde la oposición para la hegemonía de Morena en las elecciones presidenciales de junio de 2024.

Visión social

Gálvez (Hidalgo, 1963) estudió Ingeniería de Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se especializó en Robótica o Inteligencia Artificial y trabajó en empresas tecnológicas.

En 1999, el Foro Económico de Davos la reconoció como una de los 100 líderes globales del futuro, la primera mujer mexicana en lograrlo.

Apenas un año después saltó a la política de la mano del recién electo Presidente Vicente Fox (2000-2006) como titular de la ahora extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Desde entonces no se ha separado de la vida política, del PAN, ni de las causas de los pueblos originarios, dándole una visión social a su labor pública, que ha continuado durante esta legislatura presidiendo la Comisión del Senado de Asuntos Indígenas.

Antes de ello, en 2010, trató sin éxito de ganar la gubernatura de Hidalgo, y en 2015 se erigió como jefa de la Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

CT