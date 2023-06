Marcelo Ebrard anunció que presentará quejas ante Morena contra otras “corcholatas”, sin revelar nombres, que podrían rebasar el tope de cinco millones de pesos con los eventos masivos que están realizando en el país. “Nuestro recorrido es austero. No estamos promoviendo eventos con acarreo. No estamos promoviendo acciones que nos recuerdan a los años 80”, dijo.

“Ya la gente está viendo cada tipo de campaña. Tiene un costo cuando haces algo que es tan evidente”, añadió.

En conferencia de prensa, detalló que la senadora Malú Micher será la encargada de presentar estos documentos ante Morena, al señalar que es una contradicción al acuerdo del Consejo Nacional.

Expuso que su intención no es entrar en conflicto con el resto de los aspirantes, sino que debe cumplirse el acuerdo de “no derrochar los recursos”.

Señaló que el fin de sus recorridos es tener un diálogo con la gente, no hacer eventos masivos donde las personas no puedan expresar sus necesidades. “Hay que alejarnos de la forma tradicional de hacer las cosas, donde los ciudadanos no hablan; se convoca a la gente tres horas antes, además para luego escuchar media hora de lo de siempre. Nosotros no vamos a hacer eso, yo quiero escuchar”, subrayó.

El aspirante afirmó que tienen un registro diario de sus recorridos, los cuales están entregando a Morena de manera puntual.

Sobre las encuestas que colocan arriba a Claudia Sheinbaum, respondió que él encabeza las preferencias para ser el coordinador de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. “Muchas de las encuestas que tenían a Claudia por delante se equivocaron estrepitosamente en el Estado de México. La campeona es Enkoll”, dijo.

Ve “desproporción” de recursos

El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, en una asamblea informativa en el kiosko de Coyoacán, insistió en que se presentarán los documentos al partido para que haya un techo de gastos. “No escapa de mi atención que haya una gran desproporción de recursos. Me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta también que el pueblo no se deja; somos un pueblo sabio, como dice el Presidente”, expuso.

“El nivel de gastos es muy alto. Lo que se necesita es que el partido comience a ver ese tema y diga ‘hay un tope’. Porque nos van a aportar cinco millones e pesos, pero no hay tope”, dijo.

Señaló que deben actuar con responsabilidad por el triunfo que viene, y que tienen una ventaja: no reparten tarjetas, despensas ni amenazan a nadie.

Además, afirmó que la Cuarta Transformación ganará la próxima elección presidencial, pero es necesario tener a un buen candidato.

El aspirante también mostró su desacuerdo con la decisión de Morena de excluir de la encuesta a los mexicanos en el extranjero, pero aseguró que insistirá con este tema.

El Universal

“No hay derroche”: Sheinbaum

La aspirante a la candidatura presidencial Claudia Sheinbaum aseguró que no hay derroche de recursos, y que dará informes sobre los cinco millones que les entregó Morena para recorrer el país en búsqueda de la coordinación de la defensa de la cuarta transformación.

“Vamos a estar dando informes (...) vamos a hacerlo público. Nosotros no establecemos nada que sea ilegal. No hay derroche de recursos”, dijo en entrevista tras una asamblea informativa con universitarios.

Al ser cuestionada sobre los cinco millones de pesos deben ser un tope, tal y como propone su compañero Marcelo Ebrard, Sheinbaum comentó estar de acuerdo, pero que ella no está calculando los espectaculares que hay.

“Yo creo que está bien, lo que pasa es que yo no cálculo los espectaculares que hay, verdad. De unos y de otros, hay que ser consistentes”, indicó Sheinbaum.

El Universal

Adán se deslinda de espectaculares

Luego de que el ex canciller Marcelo Ebrard denunció un “derroche” de dinero en el proceso interno de Morena, Adán Augusto López se deslindó de los espectaculares, pinta de bardas y otro tipo de propaganda a su favor en diversas partes de la República, por lo que anunció que ayer su equipo jurídico presentará una nueva denuncia de hechos ante el INE.

En conferencia de prensa, aseguró que no ha dado autorización para que se publique ningún material propagandístico a su favor, y destacó que ya ha interpuesto unas 250 denuncias para determinar quiénes han promovido esas acciones.

Afirmó que el proceso interno anunciado por la oposición para definir la candidatura presidencial es una farsa.

En Sinaloa fue cuestionado por productores de maíz que le externaron “No estamos a gusto”, pues no los ayudó cuando fue funcionario a resolver el problema de comercialización de sus cosechas. López Hernández les respondió que él ya no tiene cargo público.

El Universal

Foro Plural propondrá método para elegir candidatos en Jalisco

Con el objetivo de constituirse como un espacio de análisis y discusión, para generar las mejores propuestas en busca de atender las problemáticas sociales de Jalisco, ayer el Foro Plural Jalisco dio a conocer su apuesta por constituirse como una plataforma política de cara a las elecciones del 2024.

Pero más allá de ser el espacio de deliberación en busca de influir “de manera positiva en la solución de las problemáticas que aquejan a la ciudadanía”, ahora apuestan por la elaboración de propuestas desde una plataforma electoral, figura de participación establecida y reconocida por el Instituto Nacional Electoral como un mecanismo para demostrar que una agrupación identifica las problemáticas que afectan al país. Cecilia Carreón, coordinadora de la plataforma, señaló que se tienen identificados cinco ejes de acción en este sentido: Estado de Derecho, Seguridad y Justicia; Cultura Política, Civismo y Procesos Democráticos; Cohesión Social, Vida Digna, Equidad de Género, Salud, Educación y Cultura; Impulso Económico, Movilidad, Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Regional, y Promoción de la Juventud.

CT