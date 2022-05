Viruela del mono: Emiten alerta para detectar casos de la enfermedad en México

La viruela del mono se ha extendido ya a doce países y es por eso que el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Conave) emitió una alerta para detectar y reportar los posibles casos en México. De igual manera, cabe resaltar que el Comité destacó que hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en México.

Emiten alerta para detectar casos en México

"No se recomiendan las restricciones a viajes internacionales ni al comercio desde países donde se hayan identificado casos", subrayó en el aviso. Respecto a la enfermedad, expuso que su diagnóstico "se realiza por reacción de la polimerasa en cadena (PCR), en muestras de exudado, húmedo o seco, de las lesiones cutáneas.

No obstante, aún no existe tratamiento ni vacuna específica para la enfermedad. Las personas con los siguientes síntomas y que no hayan sido diagnosticados con otra enfermedad serán considerados casos sospechosos:

Fiebre mayor a 38.5 grados

Debilidad o fatiga

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Inflamación de ganglios

Es de consideración como casos probables aquellas personas que hayan tenido contacto con otro caso confirmado o sospechoso. También se tomará en cuenta si tiene antecedente de haber viajado a un país con brote de la viruela de mono.

Las unidades médicas que detecten un caso sospechoso en el sector salud, deberán notificarlo a su superior y a la jurisdicción sanitaria, al igual que en el sector privado.

Las muestras deberán ser enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública correspondiente o a un laboratorio auxiliar de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, mientras que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) será el encargado de emitir el diagnóstico final.

MV