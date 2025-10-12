¿Cuáles son los beneficios de tomar jugo de betabel y cómo se prepara?

El betabel, también conocido como remolacha o betarraga, es una verdura muy versátil, pues con ella se pueden preparar una gran cantidad de alimentos, entre los que se encuentran licuados, ensaladas, postres y, por supuesto, jugo. Este puede comerse crudo o cocido.

Uno de los aspectos que más destaca de esta hortaliza es su pigmento, que deja una coloración rojiza en la piel. El betabel es una gran fuente de nutrientes; de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, una persona que consume betabel puede mejorar su rendimiento hasta un 16 por ciento. Por estas razones se recomienda implementarlo en la dieta.

¿Cómo preparar jugo de betabel?

La preparación del jugo de betabel es bastante sencilla, para ello solo necesitas tres piezas bien desinfectadas y lavadas. Para hacer jugo de betabel sin un extractor de alimentos, puedes cortar en partes pequeñas la hortaliza y echarlas a la licuadora con un poco de agua para que la pulpa no se atore en las aspas del aparato, luego licua poco a poco hasta obtener la consistencia deseada.

Beneficios del jugo de betabel

Presión arterial: Los nitratos que componen al betabel ayudan a la disminución de la presión arterial, pues tiene el efecto de aumentar la circulación de oxígeno en la sangre hacia los músculos.

Mejora la inmunidad: La inmunidad del organismo aumenta gracias al efecto de la vitamina A, vitamina C y zinc que contiene la verdura.

Mejora rendimiento físico: Tomar jugo de betabel antes del ejercicio mejorará tu rendimiento, pues el oxígeno llegará más pronto a los músculos a través de la sangre.

Combate la anemia: El hierro, la vitamina B9 y la vitamina C ayudan a la producción de hemoglobina en la sangre.

Mejora la salud muscular: Por su alto contenido en potasio y calcio , el betabel y sus hojas ayudan a mejorar el rendimiento muscular y la recuperación luego de la actividad física.

Controla el colesterol: El contenido de antioxidantes y fibras que tiene el betabel ayuda a reducir la absorción de colesterol en el intestino, lo que ayudará a controlar los niveles de grasa.

Adiós estreñimiento: El betabel ayuda a combatir el estreñimiento, pues la fibra que contiene estimula los movimientos intestinales, facilitando la evacuación.

Previene el cáncer: Los daños que ocasionan los radicales libres a las células pueden ser combatidos por las propiedades antioxidantes de la vitamina A, la vitamina C y la betalaína.

Previene el envejecimiento prematuro: Las propiedades antioxidantes del betabel de compuestos bioactivos protegen las células del daño de los radicales libres.

Mejora la circulación: Los nitratos relajan los vasos sanguíneos, lo que promueve una mejor circulación de la sangre.

Previene enfermedades cardiovasculares: Los nutrientes de la remolacha controlan los niveles de homocisteína, un aminoácido azufrado que puede ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares (ACV).

Salud ocular: El consumo de betabel puede prevenir las cataratas. La vitamina A evita el desarrollo de la xeroftalmia , una enfermedad caracterizada por la resequedad en los ojos y la imposibilidad de poder ver en ambientes oscuros.

Consideraciones

Al comer betabel se debe tomar en cuenta que a la hora de evacuar, la orina o las heces pueden adquirir una coloración rojiza, debido a la alta pigmentación del vegetal.

Por otro lado, hay que señalar que el consumo de betabel no es recomendado para toda la población, pues para las personas con problemas gástricos o renales podría traer efectos contraproducentes.

