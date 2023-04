Todos amamos a los perros. Son animales que le han hecho compañía a los seres humanos desde hace miles de años, y que se encuentran con nosotros a lo largo de nuestra vida. En ocasiones los comportamientos de los perros son tan particulares que se viralizan en redes sociales.

Así pasó esta vez en TikTok, cuando se volvió viral un video en el que un perrito participó en la ceremonia civil de sus dueños. La pareja de novios se encontraba sentada en una mesa al final de un pasillo improvisado con sillas en las que estaban sentados los invitados.

La funcionaria judicial que llevaba adelante la ceremonia sorprendió a todos los presentes cuando se refirió a uno de los testigos del casamiento. Tal como se aprecia en el video viral de TikTok, el perrito espera mientras una joven lo sujeta con una correa. Cuando escucha su nombre, la joven lo suelta y el perro corre hacia sus dueños lo que despertó la emoción de todos los invitados.

Pero eso no era todo. El perro se sienta en las piernas de sus dueños y es allí donde la mujer pide que el perrito deje su huella en el documento para culminar la ceremonia. El animal se convirtió en parte importante de la unión de sus amos mientras se robaba el aplauso de los asistentes, además de algunas lágrimas y muchas sonrisas.

Las imágenes no tardaron en conmover a miles de internautas en TikTok y ya superó el medio millón de likes pero también se trasladó a otras plataformas y ha acumulado miles de reacciones y comentarios. Es sabido que los animales son grandes estrellas en las redes sociales. "Amo cómo la jueza lo menciona con mucha importancia", destacó una usaría sobre la presentación del testigo de la boda.

"No me divorciaría sabiendo que mi perrito dio fe a mi matrimonio", dijo con humo otro usuario. "Qué hermoso que lo hayan hecho participar de la boda", "Yo quería vivir ese sueño", "No estoy llorando, tú estás llorando", se lee entre las respuestas de los usuarios.

