Un perrito vuelve a hacerse viral a través de TikTok luego de que fuera captado un video en donde se le ve acompañando a su dueño a vender tamales, mientras viaja a bordo de un scooter.

En el video que ha llenado de ternura las redes sociales se puede ver al hombre que vende tamales viajando en su triciclo y al lado su fiel compañero en un scooter que va amarrado al vehículo de su dueño.

Los comentarios no se han hecho esperar y la mayoría han recibido de manera positiva el corto video en el que se puede ver al perro "manejando" su propio scooter. “Me muero, que bonito, le compro todos los tamales aunque no me gusten”, escribió uno de los usarios.

No obstante y como suele pasar con cada tema, también hay gente que se ha manifestado en contra, pues consideran que es una irresponsabilidad que el perro viaje a bordo de un scooter en plena calle.

A favor o en contra, el video se ha viralizado rápidamente y a pesar de que solo dura unos pocos segundos, se ha convertido en el favorito de muchos.

