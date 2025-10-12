Sheinbaum visitará los cinco estados afectados por lluvias

Tras las inundaciones ocurridas en cinco estados de la República, que ya han dejado según reportes al menos 44 personas fallecidas, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se trasladará a las entidades afectadas.

Hoy domingo, la Mandataria federal visitará tres de los estados: Puebla, Veracruz e Hidalgo, mientras que mañana se trasladará a San Luis Potosí y Querétaro.

Lo anterior lo anunció en un video difundido en sus redes sociales, donde mencionó que ya se atiende la emergencia con los planes DN-III-E y Marina, que comenzó desde el pasado jueves.

"El jueves por la tarde se registraron lluvias torrenciales en cinco estados de la República particularmente en la región de la Huasteca y municipios colindantes. Estamos hablando de San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Desde el viernes muy temprano se instaló el Comité de Protección Civil, el mismo jueves se puso en marcha en plan DNIII para los 5 estados así como el plan Marina".

Sheinbaum destacó que se ha reunido a distancia varias veces con los gobernadores de las entidades mencionadas y que hasta el momento se registran cerca de 111 municipios afectados.

Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado. pic.twitter.com/DzsDWeQsju— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

"Desde el primer momento se está trabajando para la apertura de caminos, fueron varias carreteras federales afectadas, 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de éstas, 103 ya fueron atendidas y se está trabajando en las otras cinco. Hay caminos estatales, y caminos rurales afectados, desde el primer momento los gobernadores han estado trabajando", reiteró la Presidenta.

La Mandataria federal dirigió un mensaje a la población que sufrió de pérdidas humanas y materiales, manifestando que no se dejará a nadie desamparado.

Te puede interesar: Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias en cinco estados

"Estamos atendiendo la emergencia, atendiendo que haya alimentación, agua potable, que los refugios estén trabajando al 100%. Una vez que se abran los caminos, estaremos iniciando en censo a la población en todas las localidades en donde hubo afectaciones y a partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población, no vamos a dejar a nadie desamparado.

Para quienes no han podido localizar a sus familiares, Sheinbaum pidió comunicarse al 079, donde hay un equipo permanente para informar y atender a la población.

Sheinbaum también anunció que hoy mismo a las 7 pm se volverá a reunir el Comité de Emergencias.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV