Este domingo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad remanente de "Raymond" en combinación con el frente frío número 6, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Sonora, intensas en Chihuahua y Sinaloa; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y Durango.

Por otra parte, la onda tropical número 37 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica ubicada en el Pacífico Sur Mexicano y con una vaguada en altura extendida sobre la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el sur y sureste del país, incluida dicha península, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, previéndose lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy domingo 12 de octubre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Sonora (noreste, oeste y centro).

Sonora (noreste, oeste y centro). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte) y Chihuahua (noroeste y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango y Chiapas.

Durango y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Hidalgo.

