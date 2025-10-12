Este domingo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad remanente de "Raymond" en combinación con el frente frío número 6, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Sonora, intensas en Chihuahua y Sinaloa; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y Durango.Por otra parte, la onda tropical número 37 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica ubicada en el Pacífico Sur Mexicano y con una vaguada en altura extendida sobre la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el sur y sureste del país, incluida dicha península, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, previéndose lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV