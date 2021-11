Viral: "El Padre Pistolas", polémico sacerdote de Michoacán pide a mujeres "ponerse a hacer tortillas"

Jesús Alfredo Gallegos Lara, conocido en Michoacán como "El Padre Pistolas", es polémico por sus sermones durante las misas que oficia y, en general, por las opiniones que emite en sus intervenciones. En esta ocasión volvió a posicionarse en las redes sociales luego de que pidió a las mujeres "ponerse a hacer tortillas" en lugar de marchar con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró ayer 25 de noviembre.

"¡Enséñense a ser mujeres!"

"El Padre Pistolas", que hace su labor pastoral en la parroquia de San Nicolás Tolentino del municipio michoacano de Chucándiro, en Tierra Caliente, señaló: "Pónganse a hacer tortillas... Hagan agua fresca, sopes, tamales. ¡Enséñense a ser mujeres!" Y sus declaraciones de inmediato provocaron reacciones en redes sociales entre los usuarios y los medios de comunicación.

"El Padre Pistolas" agregó que muchas mujeres no se ganan el cariño, sino el desprecio de la gente, porque no hacen sus manifestaciones de forma pacífica. "Todos tenemos derecho de manifiesto. No hay problema, protesten lo que quieran, pero no quiebren vidrios, traen hasta marros, traen hasta sopletes. En lugar de ganarse el cariño o el respeto, se ganan el desprecio de la gente". Luego aseveró: "Yo las quiero mucho, pero no hagan chingaderas".

El padre de Michoacán utiliza en sus sermones lenguaje soez y con regularidad mezcla su opinión personal sobre temas como política, religión, sociedad, economía, seguridad, salud y narcotráfico, con su mensaje pastoral.

"El Padre Pistolas" critica al "disque cardenal" Juan Sandoval Íñiguez

En su homilía del pasado domingo 21 de noviembre, el padre Alfredo Gallegos criticó al cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, al que calificó como "pendejo" por posicionarse contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y recordó que el "disque cardenal" provocó que la elección en San Pedro Tlaquepaque fuera invalidada por el tribunal electoral.

"Este obispo pendejo se puso hablar y a meterse en lo que no le importa" y agregó: "y dicen que yo 'quemo' a la Iglesia porque lo digo".

Al mismo tiempo señaló a otros sacerdotes que viven de manera opulenta, alejados de la humildad y la pobreza que siguió Jesucristo, y no hacen labor social.

Sacerdote y yerbero, en contra de la medicina moderna

"El Padre Pistolas" ofrece tratamientos herbolarios para tratar enfermedades como la diabetes, el cáncer y otros males graves a personas que asisten a comunidad. Asegura tener más de 40 años de conocimiento sobre plantas medicinales, aunque no es médico, es cura y cura.



"Que va a venir Hacienda ¡Me la pellizca!, porque las hierbas las saco del campo", dijo ante los señalamientos de algunos. También se refirió a las autoridades de salud a las que pidió asistir para decirles que están matando a gente con sus tratamientos varias enfermedades. "¡Me vale madre, no le tengo miedo a nada!", externó.

Aseguró que ya tiene "remedio para controlar el SIDA, la sífilis". Dice que ha curado a dos jóvenes a través del poder de la oración y "medicina" que desarrolló que vale "dos mil pesos".

OA