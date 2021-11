Viral: Parque navideño en Querétaro promete "100 mil luces" y resulta ser un fraude

Agencias de viaje han comenzado a cancelar visitas programadas al parque navideño de la Finca Ancestra, en Querétaro, esto luego de que internautas denunciaran que el espectáculo "no es lo que prometió".

Paquetes de viaje, que incluían transporte, recorridos y la visita al parque navideño se promocionaron en redes sociales en las semanas previas a la apertura. Los viajes alcanzaban un costo de hasta 800 pesos, dependiendo el lugar de partida; sin embargo, las agencias tienen dos opciones: cancelar o reprogramar los lugares a visitar.

Cancelaciones de viajes

Luego de su inauguración, el parque navideño de la Finca Ancestra se volvió viral por comentarios negativos de sus visitantes, quienes contrastaron la promoción del espectáculo con el evento de apertura. Ante los comentarios negativos, agencias de viajes cancelaron las visitas.

"No voy a llevar a personas que después me van a querer cobrar por no darles el espectáculo que prometí"

"Cancelamos el viaje al parque porque nos enteramos que era un fraude; no voy a llevar a personas que después me van a querer cobrar por no darles el espectáculo que prometí", declaró la representante de una agencia de viajes.

Otro promotor turístico señaló que el viaje a la entidad se mantiene con el objetivo de no perder las reservaciones y la inversión ya realizada, pero que la agenda será distinta: "Nos enteramos y decidimos mantener el viaje a Querétaro, pero ya no visitaremos el parque, sino el Centro Histórico y otros sitios del estado que sabemos valen la pena conocer", señaló Edgar.

Sin denuncias, dice Profeco

Tras ser consultada sobre este caso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Querétaro señaló que, hasta el momento, no se han reportado denuncias sobre la preventa de boletos del parque navideño de la Finca Ancestra o sobre reclamos de clientes tras la visita al lugar.

