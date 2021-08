Este domingo, un total de 93.6 millones de ciudadanos están llamados a participar en la consulta popular a través de las 57 mil 087 mesas receptoras instaladas en todo el país para la consulta popular 2021, donde tendrán que contestar si están de acuerdo o no para enjuiciar a los ex presidentes.

Sin embargo, muchos compartieron sus reacciones en redes sociales sobre la pregunta “ambigua” que planteó el Instituto Nacional Electoral (INE).

INE: ¿Cuál es la pregunta de la consulta popular 2021?

La pregunta que se plantea en las papeletas este 1 de agosto es la siguiente: “Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Consulta popular: Ciudadanos reaccionan en redes sociales

Ante la cuestión anterior planteada en las boletas del INE, el usuario @kriz30 escribió en Twitter: “Hacen una consulta popular con una pregunta tan rebuscada y un lenguaje que dice poco para el segmento más popular de la población… en fin la hipotenusa”. También la usuario @paez_corina escribió que “para una consulta popular la pregunta debe ser clara, no una redacción que no lleva a nada”.

Otros comentaron que por qué la consulta no hace la pregunta “textualmente” sobre los ex presidentes. “Por qué confundir a las personas con una pregunta rebuscada?”, recibió @HVoigth en Twitter.

"Muchos en México no sabemos tanto de política”, dice ciudadano

"Sí le entendí a la pregunta, pero no sé si otras personas sí lo harán"

Al salir de su casa esta mañana para emitir su voto en la consulta popular, Edson Martínez se encontró con la sorpresa de que la pregunta planteada no fue si está de acuerdo o no en enjuiciar a los expresidentes, como él esperaba.

El joven de 31 años reconoció que de dos años para acá se ha interesado más en la política y que por eso salió este domingo a participar en el ejercicio de consulta popular.

"Muchos en México no sabemos tanto de política, me incluyo, todavía hace un par de años yo no sabía ni qué hacían diputados ni senadores e incluso no sabía qué hacía el presidente y creo que este presidente despertó algo en mí en cuestión de la política de que yo quiero algo mejor para mi país", dijo.

Comentó que, aunque sí entendió la pregunta planteada, sobre iniciar procesos de esclarecimiento de las decisiones de los actores políticos, esperaba encontrar en la boleta un cuestionamiento directo sobre enjuiciar a los ex presidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

"Sí le entendí a la pregunta, pero no sé si otras personas sí lo harán, está un poco… no difícil de entender, pero sí la tienes que leer con calma para ponerle sí o no”.

"Yo esperaba que fuera con los nombres de los ex presidentes y justamente así literal la pregunta 'los quiere enjuiciar sí o no'. Creo que el INE lo pudo haber hecho un poco más fácil, no se me hizo tan complicada como tal pero sí me hubiera gustado que fuera más simple, de quieres enjuiciarlos sí o no, creo que ahí el INE falló un poco en la pregunta hubiera sido mucho más directa", refirió.

Reconoció que, en su alcaldía, Benito Juárez, es posible que los votantes no salgan a participar debido a que la misma es panista y que incluso sus vecinos llegaron a arrancar los carteles que promovían la consulta.

"Honestamente creo que en la Benito Juárez no van a venir a votar porque acá votaron por el pan y he visto a varios de nuestros vecinos arrancar los carteles de la consulta y esto no me parece porque hay que respetar porque si no piensas igual que yo está bien, de eso se trata la democracia", afirmó.

Confió en que este tipo de ejercicios anime a la gente a participar y, aunque descartó ver a los ex presidentes encarcelados, dijo que le gustaría que ofrecieran disculpas públicas.

"Yo esperaría que la gente se involucre más con la política, con país, con sus propias colonias, no espero como tal que los metan a la cárcel porque es todo un juicio que se debe de llevar, pero por lo menos sí sancionarlos, por lo menos que salgan y pidan una disculpa al país por todo lo que hicieron", apuntó.

Con información de SUN.

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AC