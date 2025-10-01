La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reforzará la seguridad y el apoyo psicológico de su comunidad, afirmó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, tras los recientes hechos en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur. Durante la reunión con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y la secretaria General, Patricia Dávila Aranda, se delinearon acciones para un regreso seguro a actividades presenciales.

Entre las medidas destacan la implementación de protocolos ante amenazas, coordinación con autoridades de seguridad federales y locales, patrullajes y monitoreo permanente de los planteles, así como la participación voluntaria de padres de familia. Se fortalecerán los programas de atención emocional y psicológica, ampliando la cobertura del programa ESPORA en bachillerato, que cuenta con más de 90 psicoterapeutas.

Lomelí Vanegas lamentó la pérdida de un miembro del CCH Sur y la agresión a un trabajador del plantel, subrayando la necesidad de analizar causas y prevenir futuros incidentes. Se acordó mejorar la infraestructura de acceso, iluminación y botones de pánico, acciones que podrán replicarse en otros planteles de CCH y ENP.

