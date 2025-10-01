Oxxo tendrá café GRATIS este 1 de octubre, así puedes conseguirlo

Para celebrar el Día del Café 2025, este miércoles 1 de octubre la cadena mexicana de tiendas de conveniencia Oxxo lanzó una promoción especial, a través de la cual sus clientes podrán obtener esta bebida de forma gratuita.

De acuerdo con el anuncio publicado en las redes sociales y en la página web oficial de la cadena, esta promoción se encuentra vigente desde las 7:00 de la mañana del día de hoy, y concluye a las 12:00 horas.

¿Cómo obtener café gratis en Oxxo?

Existe una serie de condiciones que las personas que desean obtener su bebida sin costo deben conocer. En primer lugar, la promoción aplica únicamente en el café americano caliente de 360 ml o americano frío de 437 ml.

El reparto de estas bebidas se realizará hasta agotar existencias y solo se puede adquirir un vaso por persona mayor de 18 años.

La promoción se debe solicitar directamente en el área de cajas. No aplica en refil de termos.

Con esta oportunidad, Oxxo pretende premiar a sus clientes más fieles, sobre todo a los amantes del café, pues este día también es en aniversario número 20 de Andatti.

Esta marca de café, perteneciente a Oxxo, se ofrece en las tiendas en distintas presentaciones.

