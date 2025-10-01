Inktober 2025: Así puedes participar en el reto anual de octubre

Hoy miércoles 1 de octubre 2025 no solo arranca el décimo mes del año, sino un reto anual entre fanáticos del dibujo, mejor conocido con el hashtag #inktober en redes sociales. Se trata de un fenómeno de Internet que tiene lugar cada año durante el nuevo mes, y consiste en un challenge (reto) en el que los creadores buscan viralizar sus trabajos.La palabra "Inktober" es la mezcla entre las palabras en inglés "ink" (tinta) y "october" (octubre). El reto tiene como misión volver virales dibujos elaborados con tinta, elaborados por los participantes durante 31 días, siguiendo ciertos lineamientos que te explicaremos más adelante.En español también se le conoce como "tintubre" a este reto viral, debido a la combinación de las palabras "tinta" y "octubre".En el año 2009, el artista Jake Parker creó el reto viral partiendo de su rutina personal, con la que buscaba mejorar sus habilidades como dibujante, invitando a otros artistas que quisieran compartir sus trabajos mediante el hashtag #inktober en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y Facebook.El reto es volver hábito un trabajo que mejora con los días, al darle importancia al tiempo y a las asignaciones.Si bien se puede hacer un dibujo al mes o por semana, lo ideal es cumplir con los 31 dibujos del reto Inktober, que corresponden a uno por cada día a lo largo del mes de octubre. Para participar solo debes tener en cuenta estas reglas:La lista del Inktober se publica cada año en Internet, y puedes consultarla todos los días. Lo importante al final no es que el dibujo sea perfecto, sino tener muchas ganas, echar a volar la imaginación, y participar.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF