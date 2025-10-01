Inktober 2025: Así puedes participar en el reto anual de octubre

Hoy miércoles 1 de octubre 2025 no solo arranca el décimo mes del año, sino un reto anual entre fanáticos del dibujo, mejor conocido con el hashtag #inktober en redes sociales. Se trata de un fenómeno de Internet que tiene lugar cada año durante el nuevo mes, y consiste en un challenge (reto) en el que los creadores buscan viralizar sus trabajos.

La palabra "Inktober" es la mezcla entre las palabras en inglés "ink" (tinta) y "october" (octubre). El reto tiene como misión volver virales dibujos elaborados con tinta, elaborados por los participantes durante 31 días, siguiendo ciertos lineamientos que te explicaremos más adelante.

En español también se le conoce como "tintubre" a este reto viral, debido a la combinación de las palabras "tinta" y "octubre".

La historia del "inktober"

En el año 2009, el artista Jake Parker creó el reto viral partiendo de su rutina personal, con la que buscaba mejorar sus habilidades como dibujante, invitando a otros artistas que quisieran compartir sus trabajos mediante el hashtag #inktober en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y Facebook.

El reto es volver hábito un trabajo que mejora con los días, al darle importancia al tiempo y a las asignaciones.

Así puedes participar en el Inktober 2025

Si bien se puede hacer un dibujo al mes o por semana, lo ideal es cumplir con los 31 dibujos del reto Inktober, que corresponden a uno por cada día a lo largo del mes de octubre. Para participar solo debes tener en cuenta estas reglas:

Sigue (o no) una temática del día

El dibujo debe ser elaborado con tinta

Publica tu dibujo en redes sociales

Utiliza los hashtags #inktober o #inktober2025 #tintubre #tintubre2025 y el del tema del día en inglés o español, que varía de acuerdo con el año

Lista del Inktober 2025

La lista del Inktober se publica cada año en Internet, y puedes consultarla todos los días. Lo importante al final no es que el dibujo sea perfecto, sino tener muchas ganas, echar a volar la imaginación, y participar.

Mustache Weave Crown Murky Deer Pierce Starfish Reckless Heavy Sweep Sting Shredded Drink Trunk Ragged Blunder Ornate Deal Arctic Rivals Blast Button Firefly Rowdy Inferno Puzzling Onion Skeletal Lesson Vacant Award

Lista de asignaciones Inktober 2025 en español

Bigote Tejido / Trenzar Corona Turbio Venado Perforar Estrella de mar Imprudente Pesado Barrer Picadura Desgarrado Beber Tronco Andrajoso Error / Torpeza Ornamental Trato / Acuerdo Ártico Rivales Explosión Botón Luciérnaga Alborotado Infierno Desconcertante / Enigmático Cebolla Esquelético Lección Vacante Premio

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Champions League: Horarios y canales de los partidos del 1 de octubre

OF