Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Cultura

Cultura | Redes sociales

Inktober 2025: Así puedes participar en el reto anual de octubre

El reto es volver hábito un trabajo que mejora con los días, al darle importancia al tiempo y a las asignaciones; conoce las reglas

Por: Oralia López

El Inktober es un fenómeno de Internet que tiene lugar cada año durante octubre, y consiste en un challenge (reto) en el que los creadores buscan viralizar sus trabajos. ESPECIAL / CANVA

El Inktober es un fenómeno de Internet que tiene lugar cada año durante octubre, y consiste en un challenge (reto) en el que los creadores buscan viralizar sus trabajos. ESPECIAL / CANVA

Hoy miércoles 1 de octubre 2025 no solo arranca el décimo mes del año, sino un reto anual entre fanáticos del dibujo, mejor conocido con el hashtag #inktober en redes sociales. Se trata de un fenómeno de Internet que tiene lugar cada año durante el nuevo mes, y consiste en un challenge (reto) en el que los creadores buscan viralizar sus trabajos.

La palabra "Inktober" es la mezcla entre las palabras en inglés "ink" (tinta) y "october" (octubre). El reto tiene como misión volver virales dibujos elaborados con tinta, elaborados por los participantes durante 31 días, siguiendo ciertos lineamientos que te explicaremos más adelante.

En español también se le conoce como "tintubre" a este reto viral, debido a la combinación de las palabras "tinta" y "octubre".

La historia del "inktober"

En el año 2009, el artista Jake Parker creó el reto viral partiendo de su rutina personal, con la que buscaba mejorar sus habilidades como dibujante, invitando a otros artistas que quisieran compartir sus trabajos mediante el hashtag #inktober en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y Facebook.

El reto es volver hábito un trabajo que mejora con los días, al darle importancia al tiempo y a las asignaciones.

Así puedes participar en el Inktober 2025

Si bien se puede hacer un dibujo al mes o por semana, lo ideal es cumplir con los 31 dibujos del reto Inktober, que corresponden a uno por cada día a lo largo del mes de octubre. Para participar solo debes tener en cuenta estas reglas:

  • Sigue (o no) una temática del día
  • El dibujo debe ser elaborado con tinta
  • Publica tu dibujo en redes sociales
  • Utiliza los hashtags #inktober o #inktober2025 #tintubre #tintubre2025 y el del tema del día en inglés o español, que varía de acuerdo con el año

Lista del Inktober 2025

La lista del Inktober se publica cada año en Internet, y puedes consultarla todos los días. Lo importante al final no es que el dibujo sea perfecto, sino tener muchas ganas, echar a volar la imaginación, y participar.

  1. Mustache
  2. Weave
  3. Crown
  4. Murky
  5. Deer
  6. Pierce
  7. Starfish
  8. Reckless
  9. Heavy
  10. Sweep
  11. Sting
  12. Shredded
  13. Drink
  14. Trunk
  15. Ragged
  16. Blunder
  17. Ornate
  18. Deal
  19. Arctic
  20. Rivals
  21. Blast
  22. Button
  23. Firefly
  24. Rowdy
  25. Inferno
  26. Puzzling
  27. Onion
  28. Skeletal
  29. Lesson
  30. Vacant
  31. Award

Lista de asignaciones Inktober 2025 en español

  1. Bigote
  2. Tejido / Trenzar
  3. Corona
  4. Turbio
  5. Venado
  6. Perforar
  7. Estrella de mar
  8. Imprudente
  9. Pesado
  10. Barrer
  11. Picadura
  12. Desgarrado
  13. Beber
  14. Tronco
  15. Andrajoso
  16. Error / Torpeza
  17. Ornamental
  18. Trato / Acuerdo
  19. Ártico
  20. Rivales
  21. Explosión
  22. Botón
  23. Luciérnaga
  24. Alborotado
  25. Infierno
  26. Desconcertante / Enigmático
  27. Cebolla
  28. Esquelético
  29. Lección
  30. Vacante
  31. Premio

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Champions League: Horarios y canales de los partidos del 1 de octubre

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones