La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó este martes que investiga como feminicidio el caso de Fanny Guadalupe, adolescente de 16 años y madre de un bebé de seis meses, quien fue encontrada muerta el pasado 26 de septiembre en el ejido de El Porvenir, municipio de San Juan Cotzocón, perteneciente al Bajo Mixe.

La Asociación Civil Servicios del Pueblo Mixe exigió justicia y castigo a quienes resulten responsables por acción u omisión por el feminicidio de Fanny Guadalupe, después de que las autoridades locales afirmaran que la joven se había suicidado.

La asociación pidió que este caso se investigue como feminicidio debido a que la joven había denunciado acoso y amenazas por parte del agente municipal Isaac Hernández Guillén.

Ya había una denuncia de la víctima

En su momento, la adolescente denunció legalmente ante instancias de justicia correspondientes las amenazas en su contra, mismas que fueron recogidas en la carpeta de investigación 23472/FIST/CODDI/MATIAS/2021, en la que acusa de amenazas de muerte al agente Hernández Guillen.

Urgieron a la FGEO que investigue de manera pronta, expedita y con perspectiva de género

"Mira a mí no se me va a ser difícil matar a una perra como tú, si yo quiero te lleno la cabeza de tiros", le dijo el funcionario municipal a Fanny, de acuerdo con lo que se señala en la carpeta de investigación.

"Ya no le respondí nada, luego me gritó lárgate de una vez de mi oficina, lárgate y de una vez te aviso que te voy a denunciar por vender drogas, voy hacer que te metan a la correccional de menores, por temor a que me hiciera algo me salí corriendo", declaró la adolescente ante las autoridades encargadas de impartir justicia.

Ante los hechos, la asociación civil expuso que el Estado debe garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia y tomar acciones inmediatas para frenar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, más con las mujeres de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad, que sufren triple discriminación y violencia por razón de género, demandado justicia para Fany Guadalupe y con urgencia medidas cautelares para proteger y garantizar la vida integral de la familia.

También urgieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que investigue de manera pronta, expedita y con perspectiva de género; que no deje en la impunidad este feminicidio, de igual manera solicitaron a la Secretaría General de Gobierno (Segego) que lleve a cabo investigaciones según sus atribuciones, para que no se entorpezca el proceso de investigación basado en protocolos de feminicidio.

Después de las denuncias, la FGEO emitió un posicionamiento en donde precisa que investiga bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el Estado de Oaxaca el fallecimiento de la adolescente de 16 años.

Resaltó que el personal de la FGEO se trasladó a la población e inició carpeta de investigación 31710/FIS/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021, realizando actos periciales para determinar la causa del fallecimiento, "priorizando las necesidades particulares de las víctimas indirectas".

Además, detalló que su personal enviado realiza entrevistas a familiares y ciudadanía hasta agotar las líneas de investigación, "además de brindar apoyo y seguimiento profesional a las víctimas", expuso la instancia en su comunicado.

MS