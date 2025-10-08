Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuál será el último día para recoger la tarjeta?

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad durante la etapa previa a la pensión universal; este ciclo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar que arrancó este pasado 7 de octubre, corresponde a las personas que realizaron su registro en agosto.

¿Qué documentos debes presentar para recoger la tarjeta?

Para poder recoger el plástico y empezar a recibir los depósitos bimestrales es indispensable presentarse en el lugar y hora asignados y portar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar.

Entre los documentos que piden con mayor insistencia están la identificación oficial (original y copia) y el talón de registro —conocido también como “talón morado”— que se entregó al concluir el trámite de inscripción; además, en el módulo se solicitará tomarse una fotografía que confirme la entrega del plástico.

Paso a paso claro y práctico para evitar contratiempos:

Verifica la fecha, hora y módulo asignado en la comunicación que recibiste vía SMS (o consulta en los módulos oficiales).

Lleva identificación oficial vigente en original y copia (INE, pasaporte, cédula profesional) y el talón morado de registro.

Si cuentas con CURP, comprobante de domicilio o acta de nacimiento, llévalos también; algunos módulos los solicitan para validar datos.

Acude personalmente: en la entrega típica te tomarán una fotografía para acreditar la entrega del plástico; si no puedes presentarte, consulta el procedimiento oficial antes de enviar a un tercero.

Revisa la tarjeta al recibirla (nombre y folio) y conserva el sobre sellado hasta confirmar el primer depósito.

¿Hasta cuándo entregarán las tarjetas?

La entrega comenzó el 7 de octubre y termina el 7 de noviembre de 2025.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: Estudiantes que cobran mañana jueves 9 de octubre

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV