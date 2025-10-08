Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuál será el último día para recoger la tarjeta?

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad durante la etapa previa a la pensión universal; este ciclo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar que arrancó este pasado 7 de octubre, corresponde a las personas que realizaron su registro en agosto.Para poder recoger el plástico y empezar a recibir los depósitos bimestrales es indispensable presentarse en el lugar y hora asignados y portar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar.Entre los documentos que piden con mayor insistencia están la identificación oficial (original y copia) y el talón de registro —conocido también como “talón morado”— que se entregó al concluir el trámite de inscripción; además, en el módulo se solicitará tomarse una fotografía que confirme la entrega del plástico.La entrega comenzó el 7 de octubre y termina el 7 de noviembre de 2025.*Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV