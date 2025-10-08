El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, inició el 7 de octubre la entrega de las Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar para las beneficiarias de 60 a 64 años de edad.Al igual que en otras entregas, la distribución se realizará por orden alfabético, en días específicos según la letra inicial del apellido.La entrega concluirá el 7 de noviembre, por lo que durante todo octubre las beneficiarias deberán acudir al módulo del Bienestar que se les indicó en el mensaje de texto, en el que se les informó la fecha y hora para recoger la tarjeta. Si aún no conoces tu módulo, a continuación te explicamos cómo ubicarlo.La Secretaría del Bienestar pone a disposición una página web donde los interesados pueden consultar la ubicación exacta del módulo al que deben acudir. Puedes consultarlo en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/bienestar. En la Ciudad de México existen al menos 18 módulos del Bienestar, distribuidos en las diferentes alcaldías.Para recoger tu tarjeta, es necesario presentar:Direcciones de los Módulos Bienestar en Ciudad de México:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP