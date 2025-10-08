Miércoles, 08 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿Dónde están los módulos en CDMX para recoger la tarjeta Pensión Mujeres Bienestar?

Las mujeres beneficiarias recibirán este mes su tarjeta Pensión Mujeres Bienestar; aquí te contamos dónde y cómo recogerla

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Las beneficiarias recibirán un mensaje con fecha, hora y lugar para recoger su Tarjeta de la Pensión del Bienestar. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, inició el 7 de octubre la entrega de las Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar para las beneficiarias de 60 a 64 años de edad.

Al igual que en otras entregas, la distribución se realizará por orden alfabético, en días específicos según la letra inicial del apellido.

La entrega concluirá el 7 de noviembre, por lo que durante todo octubre las beneficiarias deberán acudir al módulo del Bienestar que se les indicó en el mensaje de texto, en el que se les informó la fecha y hora para recoger la tarjeta. Si aún no conoces tu módulo, a continuación te explicamos cómo ubicarlo.

La Secretaría del Bienestar pone a disposición una página web donde los interesados pueden consultar la ubicación exacta del módulo al que deben acudir. Puedes consultarlo en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/bienestar. 

¿Cuáles son los módulos en CDMX para retirar la tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar?

En la Ciudad de México existen al menos 18 módulos del Bienestar, distribuidos en las diferentes alcaldías.

Para recoger tu tarjeta, es necesario presentar:

  • Identificación oficial (original y copia).
  • Talón morado entregado el día del registro.

Direcciones de los Módulos Bienestar en Ciudad de México:

  • Cuajimalpa: Av. Juárez S/N, colonia Cuajimalpa, CP 5000. 
  • Iztapalapa 1: Calle Aldama S/N (explanada de la alcaldía), Barrio de San Lucas, CP 9000. 
  • Iztapalapa 2: Avenida 71 S/N (Deportivo), colonia Santa Cruz Meyehualco, CP 9290. 
  • Tláhuac: Peatonal Andador Cuitláhuac S/N, barrio San Mateo, CP 13040. 
  • Gustavo A. Madero 1: Calle 5 de Febrero S/N, colonia Villa Gustavo A. Madero, CP 7050.
  • Gustavo A. Madero 2: Calle Estado de México S/N, colonia Loma la Palma, CP 7160.
  • Benito Juárez: Eje Vial 7 Sur 402, colonia San Andrés Tetepilco, CP 9440.
  • Xochimilco: Calle 16 de septiembre S/N, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, CP 16200.
  • Coyoacán: Calle Tepetlapa S/N, colonia Alianza Popular Revolucionaria, CP 4800.
  • Iztacalco: Calle Raíz del Agua S/N (en la Plaza), colonia Infonavit Iztacalco, CP 8900.
  • Venustiano Carranza: Lázaro Pavia S/N, colonia Jardín Balbuena, CP 15900.
  • Álvaro Obregón: Calle Lomas de Plateros 358, colonia Merced Gómez, CP 1600.
  • Magdalena Contreras: Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice, CP 10200.
  • Milpa Alta: Calle Avenida México S/N (Explanada), colonia Villa Milpa Alta Centro, CP 12000.

  • Tlalpan: Calle José María Morelos 70, colonia Tlalpan Centro, CP 14000.
  • Cuauhtémoc: Calle Tres Guerra 37, colonia Centro (Área 9), CP 6090.
  • Azcapotzalco: Calle Castilla Oriente S/N, colonia Centro de Azcapotzalco, CP 2000.
  • Miguel Hidalgo: Calle Calzada Chivatito 160, colonia Anáhuac I Sección, CP 11320.

