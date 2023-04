La mayoría de los choferes no respetan los límites de velocidad en autopistas. Y los que más violan las reglas son los operadores de tráileres, con 88.1 por ciento.

Para disminuir las conductas de riesgo que propician accidentes, la Red de Carreteras de Occidente (RCO) presentó los resultados del estudio Observatorio Sobre el Comportamiento de los Conductores que Circulan en la Red de Autopistas.

En otros hallazgos, el 60% de los conductores de autos ligeros y autobuses tampoco respetan los límites de velocidad. Además de que no usan el cinturón de seguridad ni las direccionales, utilizan el celular mientras manejan y no toman en cuenta la distancia mínima de seguridad.

Jesús Manuel Chavarría Vega, jefe de Seguridad Vial en la RCO, subrayó que uno de cada cinco percances en general tiene que ver con el exceso de velocidad y este indicador provoca uno de cada tres accidentes mortales. “También un gran porcentaje de los fallecidos no se pusieron el cinturón de seguridad”.

Chavarría Vega indicó que el objetivo es poder medir quiénes adoptan conductas de riesgo para tratar de minimizarlas.

La RCO es una concesionaria de autopistas que opera más de 800 kilómetros en el Occidente y Centro del país, en Estados como Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Aguascalientes.

Con campaña, buscan bajar los accidentes en carreteras

La Red de Carreteras de Occidente (RCO) inicia una campaña de sensibilización para prevenir accidentes viales y reducir los accidentes generados por conductas irresponsables. Jesús Manuel Chavarría Vega, jefe de Seguridad Vial en la RCO, explicó que buscan que las acciones contribuyan a tener una mejor cultura vial y con ello reducir la siniestralidad en sus carreteras. Para medir si el plan tiene éxito, el próximo año volverán a realizar el estudio, por lo que esperan que las estadísticas de malas conductas tengan una disminución. “Eso va a indicarnos si nuestra campaña de seguridad está siendo eficiente, si no, buscar cambiar de estrategia, ver qué más necesitamos hacer para sensibilizar adecuadamente”, dijo.

El ejecutivo explicó que van a colocar avisos panorámicos en sus carreteras y a distribuir mensajes en las casetas de cobro, además de una mayor difusión en las redes sociales de la empresa. También mencionó que la Guardia Nacional ya conoce los resultados del estudio, por lo que trabajan de la mano con ellos.

El jefe de Seguridad Vial explicó que otro de los objetivos del estudio fue tener datos más precisos sobre los riesgos de acciones peligrosas al volante. “Durante muchos años trabajé en el Instituto Mexicano del Transporte, que es donde mayormente se hacen estudios de este tipo. Y ni allí los tenían. Necesitamos llevar a cabo el estudio en las mismas condiciones año con año”.

El estudio consistió en un análisis detallado de cinco factores de riesgo en la conducción de vehículos automotores, como la velocidad excesiva, el no uso del cinturón de seguridad, la utilización del celular al volante, no guardar la distancia de seguridad y el no uso de las luces direccionales. El análisis se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2022.

En septiembre del año pasado un motocilista falleció al chocar contra un tráiler en la autopista a Zapotlanejo. EL INFORMADOR/ Archivo



Claves

El estudio

Observatorio - La RCO informó que para el estudio se instaló un observatorio denominado “de carretera”, que consistió en seleccionar diversos sitios dentro de la red de autopistas, para llevar a cabo mediciones vehículo a vehículo.

- La RCO informó que para el estudio se instaló un observatorio denominado “de carretera”, que consistió en seleccionar diversos sitios dentro de la red de autopistas, para llevar a cabo mediciones vehículo a vehículo. Tramo - Este análisis se llevó a cabo en un tramo de una concesión de RCO, en la autopista Maravatío-Zapotlanejo, mientras que el observatorio de carretera se instaló en el kilómetro 370 de esa misma autopista.



EL INFORMADOR/ L. Martínez

Guía

Datos y consejos de Red de Carreteras de Occidente

Velocidad

El exceso de velocidad aumenta el riesgo de sufrir un accidente, porque ante un imprevisto será más difícil mantener el control del vehículo y la respuesta será peor. Conducir a altas velocidades implica un mayor tiempo de reacción, una mayor distancia de frenado, una mayor velocidad de impacto y lesiones más graves.

Cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad es el dispositivo más eficaz para prevenir lesiones graves. Evita que los ocupantes salgan despedidos del vehículo o sufran un impacto contra su estructura en caso de accidente. Viajar sin el cinturón abrochado es un riesgo para el resto de los pasajeros. Recuerda que todos deben ponérselo siempre, incluso en trayectos cortos y también en el asiento trasero.

Uso del celular

Usar el celular mientras conduces tu vehículo genera distracción. Una conducta irresponsable de este tipo incrementa la probabilidad de cometer un error fatal, se desvía la atención del entorno de la carretera y del resto del tránsito, se llega a invadir un carril adyacente o incluso se puede salir de la carretera.

Uso de direccionales

Las direccionales sirven para señalizar cambios de dirección, cambios de carril y maniobras de adelantamiento. Omitir esta obligación pone en riesgo nuestra seguridad y la del resto de los usuarios. Para la seguridad vial, es tan importante ver y ser visto. El uso de las direccionales no es opcional, es obligatorio. No hacerlo es una infracción al reglamento de tránsito. A pesar de que es una obligación el uso de las direccionales para indicar las maniobras de adelantamiento, es muy bajo el porcentaje de conductores que sí lo hace.



CT