Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, aprobaron por mayoría de 11 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones, la minuta de la Cámara de Diputados que reduce la edad para ser diputado, de 21 a 18 años, y para ser secretario de Estado, de 30 a 25 años.

"Se debe superar la visión maniqueísta de considerar a los jóvenes como objetos o sujetos políticamente utilizables, simplemente como ninis, y transitar a reconocerles en su calidad de sujetos activos en el proceso político-democrático", señala el dictamen.

En el texto aprobado en comisiones también se argumenta que las reformas propuestas a los artículos 55 y 91 de la Constitución permitirán la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones, sin discriminación.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el senador de Morena, Rafael Espino, se pronunció en contra de la minuta, al señalar que el periodo que pasa entre los 18 y los 21 años, y entre los 25 y los 30 es un proceso de madurez que no se debe soslayar.

"No le encuentro realmente mucho sentido yo a la propuesta. No estoy de acuerdo, no le veo mucho sentido. Y si lo comparamos con el ámbito internacional, también veremos que en la mayoría de los países las edades para las diputaciones están entre el rango de los 21 y los 25 años, y no los 18 años, entonces hay muchas otras ocupaciones, alguien a los 18 años, no creo que haya muchos que estén interesados y que sea apremiante el que quieran ser diputados, representantes populares. Hay muchas otras funciones políticas, entonces yo anticipo que por no encontrarle sustento, solidez, sentido a este proyecto yo, en lo personal, voy a votar en contra", indicó.

El senador panista, Damián Zepeda explicó su voto en contra al subrayar que la vida nos va madurando y es normal que uno vaya experimentando y teniendo conocimiento.

"Yo creo en la profesionalización del servicio público, creo que es ideal tener servicios profesionales de carrera, no nada más en el Legislativo sino en el Poder Ejecutivo, en el Judicial y de hecho también en el sector privado", puntualizó.

"Qué curioso, a quien interpreta las leyes le pides que tenga 35 años y tantos años de experiencia y título profesional, pero a quien crea las leyes no solo no le pides un título profesional sino quieres que también pueda no tener ningún tipo de experiencia. No estoy de acuerdo, perdón, y entiendo que puede ser no popular, ni siquiera creo que no sea popular, yo creo que este es un tema del círculo político, no de la sociedad", expresó.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, más de un tercio de la población mexicana cuenta con 19 años o menos, a lo cual corresponde el reconocimiento pleno de los derechos políticos de esa población no solo en su sentido activo, sino también pasivo.

En la minuta aprobada se considera que posibilitar a los jóvenes de 18 años para acceder a las diputaciones no obedece únicamente a la necesidad de representar políticamente tal proporción poblacional, sino que en todo caso es un reconocimiento de la relevancia de su participación en la deliberación y toma de decisiones para dar voz a sus expresiones, visión, filosofía y cosmovisión del mundo para enriquecer los procesos de resolución de los problemas y asuntos de interés colectivo, en los cuales sus propios intereses deben estar legítimamente representados en el Poder Legislativo.

