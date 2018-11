Vamos a acatar lo que el pueblo decida: López Obrador

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que la consulta ciudadana de los 10 programas prioritarios, que se realizará 24 y 25 de noviembre, es en respuesta a los conservadores que han pedido que todas las acciones del próximo gobierno se sometan a consulta.

"La consulta es porque nuestros adversarios, los conservadores, me están convocando a que yo consulte y pregunte sobre todo. Se quedaron molestos por lo de la consulta del aeropuerto y piensan que vamos a usar este mecanismo sólo para que lo que nos conviene, y no se le va a consultar en todo a los ciudadanos", dijo.

En un video para pedir a los usuarios de las "benditas redes sociales" que apoyen a difundir la convocatoria, López Obrador criticó que después de la consulta del aeropuerto "la pregunta de la prensa fifi" fue sobre si haría una consulta para el Tren Maya.

"Pues sí, si va a haber consulta por el Tren Maya y el programa del Istmo de Tehuantepec, la refinería en Dos Bocas, Tabasco", respondió. López Obrador aclaró que acatará lo que el pueblo decida.

"Si el pueblo soberano dice no queremos el Tren Maya o no queremos la refinería o no queremos que se de apoyo a los jóvenes porque eso es populismo, vamos a acatar lo que diga la mayoría, esa es la democracia, en la democracia el pueblo manda", aseguró.

No obstante, reconoció que para esta consulta, él no es imparcial, pues en este caso defenderá estos proyectos porque los propuso.

Además, dio su voto de confianza para los ciudadanos que apoyan a la realización de la consulta en la que se preguntará a los ciudadanos si quieren que sí o no se lleve a cabo el Tren Maya, el Desarrollar el Istmo de Tehuantepec, la construcción de una refinería en Tabasco y modernizar las 6 refinerías del país, la siembra de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, aumentar al doble la pensión a adultos mayores, otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes.

Así como becas a todos los estudiantes de escuelas públicas a nivel medio superior, pensión a 1 millón de personas con discapacidad, garantizar atención médica y medicinas a personas que no cuenten con servicios de salud y proveer cobertura gratuita de Internet en todo el país.

"Estamos llevando a cabo estas consultas que tienen validez, porque se les está preguntando a los ciudadanos, quienes las organizan son ciudadanos, profesionales, gente honesta, incapaz de alterar un resultado", afirmó.

CE