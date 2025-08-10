Uniformes y útiles escolares: Fechas y detalles para la entrega de la nueva tarjeta

Si tu hijo o hija está próximo a ingresar a algún grado de secundaria pública, puede acceder a un apoyo económico otorgado por el programa "Uniformes y Útiles Escolares". Este beneficio está dirigido a quienes ya están inscritos en la plataforma Mi Beca para Empezar y que actualizaron sus datos antes del 30 de junio.

La tarjeta que se entregará funciona como un vale electrónico y requiere estar vinculada con la aplicación Obtén Más para poder utilizarla.

¿Cuándo se distribuirá esta tarjeta?

La entrega se realizará entre el 13 y el 16 de agosto. Para conocer la fecha, hora y lugar exactos, es necesario consultar la información proporcionada en el contacto registrado en Llave CDMX, así como revisar las redes sociales del Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX.

¿La tarjeta Mi Beca para Empezar dejará de funcionar?

No. La nueva tarjeta está diseñada exclusivamente para el apoyo de uniformes y útiles escolares y no sustituye la tarjeta Mi Beca para Empezar, que seguirá vigente para otros apoyos.

Este nuevo apoyo está dirigido únicamente a estudiantes que avanzan de:

6° de primaria a 1° de secundaria

1° a 2° de secundaria

2° a 3° de secundaria

¿Qué hacer si la tarjeta actual está bloqueada?

No es necesario desbloquearla, ya que los estudiantes recibirán una tarjeta nueva que reemplazará a la anterior y que permitirá recibir el apoyo anual.

¿Qué sucede con el saldo acumulado en la tarjeta anterior?

El saldo se transferirá automáticamente a la nueva tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares una vez que se realice la vinculación correcta.

¿Y si no me inscribí en Mi Beca para Empezar?

Quienes no se registraron durante el ciclo escolar 2024-2025 deberán esperar una próxima convocatoria para poder ingresar en el siguiente ciclo escolar.

