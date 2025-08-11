Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 11 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 11 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.Martes 12 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara