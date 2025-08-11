Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 11 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 11 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

