La apendicitis es una inflamación del apéndice, un pequeño órgano con forma de tubo situado en el inicio del intestino grueso. Aunque parece un problema menor, si no se trata a tiempo puede evolucionar a una peritonitis, una complicación grave que pone en riesgo la vida del paciente.La causa más común es la obstrucción del apéndice, lo que impide la salida normal de mucosidad y provoca acumulación de bacterias. Entre los factores que pueden ocasionar esa obstrucción se encuentran:Si la inflamación no se trata, la presión interna del apéndice aumenta hasta que sus paredes se debilitan y se rompen. Esto libera pus y bacterias en la cavidad abdominal, originando una peritonitis: una infección generalizada del peritoneo (membrana que recubre los órganos abdominales).La peritonitis puede desarrollarse en pocas horas después de la perforación y requiere cirugía de urgencia junto con antibióticos potentes.Los signos típicos de apendicitis incluyen:No existe una forma de prevenir la apendicitis, pero acudir de inmediato al médico ante dolor abdominal persistente es clave para evitar que evolucione a peritonitis. Un diagnóstico y cirugía tempranos reducen el riesgo de consecuencias graves y favorecen una recuperación más rápida.