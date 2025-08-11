Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 11 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este lunes 11 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 72%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 14 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

